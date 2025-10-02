باشگاه خبرنگاران جوان - آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی اسکار آخرین مهلت ارسال آثار برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی را روز اول اکتبر (۹ مهرماه) اعلام کرده بود و حالا با تمام شدن این مهلت تاکنون ۸۶ کشور به طور رسمی فیلم منتخب خود را به آکادمی معرفی کرده‌اند و البته طبق روال معمول احتمال اضافه شدن چند کشور دیگر هنوز وجود دارد.

فهرست فیلم‌های معرفی‌شده برای شاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار ۲۰۲۶:

آلبانی – «لونا پارک» – کارگردان: فلورنس پاپاس

آرژانتین – «بلن» – کارگردان: دولورس فونسی

ارمنستان – «ارواح ارمنی من» – کارگردان: تامارا استپانیان

استرالیا – «گرگ‌ها همیشه شب می‌آیند» – کارگردان: گابریل بردی

اتریش – «طاووس» – کارگردان: برنهارد ونگر

جمهوری آذربایجان – «تقی‌یِف: نفت» – کارگردان: زور گاسیملی

بنگلادش – «خانه‌ای به نام شاهانا» – کارگردان: لیسا قاضی

بلژیک – «مادران جوان» – کارگردان: ژان-پیر و لوک داردن

بوتان – «من، آواز» – کارگردان: دچن رودر

بوسنی و هرزگوین – «بلوم: اربابان سرنوشت خود» – کارگردان: یاسمینا ژبانیچ

برزیل – «مامور مخفی» – کارگردان: کلبر مندونسا فیلو

بلغارستان – «تاریکا» – کارگردان: میلکو لازاروف

کامبوج – «مستأجر» – کارگردانان: اینراسوثیتپ نت و سوکیو چه‌آ

کانادا – «چیز‌هایی که می‌کُشی» – کارگردان: علیرضا خاتمی

شیلی – «نگاه اسرارآمیز فلامینگو» – کارگردان: دیه‌گو سپدس

چین – «محکوم به مرگ» – کارگردان: شن آئو

کلمبیا – «یک شاعر» – کارگردان: سیمون مسا سوتو

کاستاریکا – «پسربچه، کشیش و باغبان» – کارگردان: خوان مانوئل فرناندس

کرواسی – «آتش یا مرگ!» – کارگردان: ایگور بزینوویچ

جمهوری چک – «من هنوز آنچه می‌خواهم نیستم» – کارگردان: کلارا تاسوفسکا

دانمارک – «آقای هیچ‌کس علیه پوتین» – کارگردان: دیوید بورنشتاین

جمهوری دومینیکن – «په‌په» – کارگردان: نلسون کارلو د لوس سانتوس آریاس

اکوادور – «چوزالونگو» – کارگردان: دیه‌گو اورتونو

مصر – «تولدت مبارک» – کارگردان: سارا گوهر

استونی – «کاغذ‌های لوله‌ای» – کارگردان: میل پالیاله

فنلاند – «۱۰۰ لیتر طلا» – کارگردان: تیمو نیکی

فرانسه – «یک تصادف ساده» – کارگردان: جعفر پناهی

گرجستان – «پان‌اپتیکون» – کارگردان: جورج سیکارولیدزه

آلمان – «صدای سقوط» – کارگردان: ماشا شیلی‌نسکی

یونان – «آرکادیا» – کارگردان: یورگوس زویس

گرینلند – «دیوارها» – کارگردانان: سوفی روردام و نینا پانینگوآک اسکیدسبیرگ

هائیتی – «شرکت آدم‌ربایی» – کارگردان: برونو مورال

هنگ‌کنگ – «آخرین رقص» – کارگردان: آنسلم چان

مجارستان – «یتیم» – کارگردان: لاسلو نمش

ایسلند – «عشق باقی‌مانده» – کارگردان: هلینور پالمانسون

هند – «خانه‌زاد» – کارگردان: نیرج غیوان

اندونزی – «سوره: همسر آینده» – کارگردان: یاندی لورنس

ایران – «علت مرگ: نامعلوم» – کارگردان: علی زرنگار

عراق – «کیک رئیس‌جمهور» – کارگردان: حسن هادی

ایرلند – «ساناتوریوم» – کارگردان: گار اُرورک

اسرائیل – «دریا» – کارگردان: شای کارملی-پولاک

ایتالیا – «فامیلیا» – کارگردان: فرانچسکو کاستابیل

ژاپن – «گنجینه ملی» – کارگردان: لی سانگ-ایل

اردن – «آنچه از تو باقی مانده» – کارگردان: شیرین دعیبس

قزاقستان – «کادت» – کارگردان: آدیلخان یرژانوف

قرقیزستان – «سیاه سرخ زرد» – کارگردان: آکتان آریم کوبات

لتونی – «سگ خدا» – کارگردانان: لاوریس آبل و رایتیس آبل

لبنان – «دنیایی غمگین و زیبا» – کارگردان: سیریل آریس

لیتوانی – «وقایع‌نامه‌های جنوبی» – کارگردان: ایگناس میشکینیس

لوکزامبورگ – «نفس‌کشیدن زیر آب» – کارگردان: اریک لامهن

مکزیک – «ما حرکت نخواهیم کرد» – کارگردان: پی‌یر سن-مارتین کاستلانوس

مغولستان – «راننده شهر خاموش» – کارگردان: جانچیودرج سنگدورج

مونته‌نگرو – «برج قدرت» – کارگردان: نیکولا ووکچویچ

مراکش – «خیابان مالاگا» – کارگردان: مریم توزانی

نپال – «آنژیلا» – کارگردان: میلان چامس

هلند – «سرزمین نی‌ها» – کارگردان: اسون برسِر

مقدونیه شمالی – «افسانه سیلیان» – کارگردان: تامارا کوتفسکا

نروژ – «ارزش احساسی» – کارگردان: یواخیم تریه

فلسطین – «فلسطین ۳۶» – کارگردان: آن ماری جاسر

پاناما – «گرمای استوا» – کارگردان: آنا اندارا

پاپوا گینه نو – «پاپا بوکا» – کارگردان: بیجوکومار داموداران

پاراگوئه – «زیر پرچم‌ها، خورشید» – کارگردان: خوانخو پریرا

پرو – «سرزمین مادری» – کارگردان: مارکو پاناتونیک

فیلیپین – «ماژلان» – کارگردان: لاو دیاز

لهستان – «فرانتس» – کارگردان: آگنیشکا هولاند

پرتغال – «بانزو» – کارگردان: مارگاریدا کاردوسو

رومانی – «ترافیک» – کارگردان: تئودورا میهائی

سنگال – «دمبا» – کارگردان: مامادو دیا

صربستان – «خورشید دیگر هرگز» – کارگردان: داوید یاکوولیویچ

سنگاپور – «چشمان غریبه» – کارگردان: یو سیو هوا

اسلواکی – «پدر» – کارگردان: ترزا نوتووا

اسلوونی – «دختران دردسرساز کوچک» – کارگردان: اورشکا جوجیچ

آفریقای جنوبی – «قلب یک عضله است» – کارگردان: عمران حمدولای

کره جنوبی – «هیچ انتخاب دیگری نیست» – کارگردان: پارک چان-ووک

اسپانیا – «سیرات» – کارگردان: الیور لاکس

سوئد – «عقاب‌های جمهوری» – کارگردان: طارق صالح

سوئیس – «شیفت آخر» – کارگردان: پترا وولپه

تایوان – «دختر چپ‌دست» – کارگردان: شیه-چینگ تسو

تاجیکستان – «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» – کارگردان: شهرام مُکری

تایلند – «یک روح مفید» – کارگردان: راچاپوم بونبونچاچوک

تونس – «صدای هند رجب» – کارگردان: کوثر بن هنیه

ترکیه – «یکی از آن روز‌هایی که هِمه می‌میرد» – کارگردان: مراد فیرات‌اوغلو

اوکراین – «۲۰۰۰ متر تا آندریوکا» – کارگردان: مستیسلاو چرنوو

اروگوئه – «مرا رها نکن» – کارگردانان: آنا گوِوارا و لتیشیا خورخه

ونزوئلا – «علی پریماورا» – کارگردان: دانیل یگرس

ویتنام – «باران سرخ» – کارگردان: دانگ تای هویِن

آکادمی اسکار پس از بررسی این فیلم‌های برای اساس قوانین شاخه اسکار بین‌المللی، فهرست رسمی فیلم‌های واجد شرایط رقابت را اعلام می‌کند. فهرست کوتاه ۱۵ نامزد اولیه این شاخه نیز روز ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر) اعلام می‌شود و ۵ نامزد نهایی هم ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (سوم بهن ماه) معرفی می‌شوند.

مراسم نود و هشتمین دوره جوایز سینمایی اسکار در تاریخ ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) در لس‌آنجلس برگزار خواهد شد.