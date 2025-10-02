فرماندار درگز گفت: هم اکنون به علت اختلال سراسری در سامانه باسکول‌ها حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه کامیون برای خروج از پایانه مرزی لطف آباد یا انجام تشریفات مرزی و تخلیه و بارگیری معطل مانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی بزم آرا گفت: توقف و ازدحام کامیون‌های تجاری در این مرز به علت اختلال سراسری در سامانه باسکول‌ها روی داده و این کامیون‌ها در توقفگاه‌های مختلف در شهر لطف آباد برای انجام تشریفات مرزی منتظر مانده‌اند.

وی اضافه کرد: از طریق مرزبانی در حال رایزنی با طرف ترکمنستانی هستیم تا ساعات کاری دروازه مرزی با کشور همسایه از هشت ساعت فعلی به ۱۲ ساعت افزایش یابد.

فرماندار درگز ادامه داد: در صورتی که افزایش ساعت کاری در مرز لطف آباد به مدت پنج روز افزایش یابد ازدحام ناوگان در این مرز از بین خواهد رفت.

