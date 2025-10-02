جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحید دستجردی در خصوص شکل‌گیری کارت امید مادر و برنامه ستاد برای اجرای آن، اظهار کرد: ۲۹ اردیبهشت‌ماه که روز ملی جمعیت با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر مخبر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و گزارشی از وضعیت ملی جمعیت و چالش‌ها و راهکار‌ها ارائه کردم، گزارش اسفباری از وضعیت جمعیت کشور بود، زیرا به مدت ربع قرن است که از نظر فرزندآوری زیر سطح جایگزینی یعنی کمتر از ۲.۱ فرزند حرکت می‌کنیم، لذا جمعیت ما رو به کاهش است. از این گزارش استقبال و این گزارش به صحن علنی شورای انقلاب فرهنگی داده شد. این گزارش در حضور رییس جمهور ارائه و مقرر شد که بنده این گزارش را به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنم.