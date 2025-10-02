باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم

همه مادرانی که از فروردین ماه ۱۴۰۵ فرزندشان متولد می‌شود تا ۲۴ ماه، ماهیانه دو میلیون تومان کارتشان شارژ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحید دستجردی در خصوص شکل‌گیری کارت امید مادر و برنامه ستاد برای اجرای آن، اظهار کرد: ۲۹ اردیبهشت‌ماه که روز ملی جمعیت با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر مخبر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و گزارشی از وضعیت ملی جمعیت و چالش‌ها و راهکار‌ها ارائه کردم، گزارش اسفباری از وضعیت جمعیت کشور بود، زیرا به مدت ربع قرن است که از نظر فرزندآوری زیر سطح جایگزینی یعنی کمتر از ۲.۱ فرزند حرکت می‌کنیم، لذا جمعیت ما رو به کاهش است. از این گزارش استقبال و این گزارش به صحن علنی شورای انقلاب فرهنگی داده شد. این گزارش در حضور رییس جمهور ارائه و مقرر شد که بنده این گزارش را به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنم.

 

 

 

مطالب مرتبط
جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم
young journalists club

بیمه رایگان مادران دارای بیشتر از سه فرزند مصداق حمایت دولت از زنان روستایی است

جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم
young journalists club

تاخیر در تحویل خودرو این بار سورن پلاس در طرح فرزندآوری

جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم
young journalists club

مشکلات تحویل خودروی شاهین طرح مادران از زبان شهروندخبرنگار‌ها

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آیا غربالگری ممنوع شده است؟ + فیلم
۶۱۲

آیا غربالگری ممنوع شده است؟ + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
ساپینتو باید بماند یا برود؟ + فیلم
۶۰۴

ساپینتو باید بماند یا برود؟ + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم
۵۶۲

استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم
۵۳۴

جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
محاسبه سنوات خدمت ورزشکاران در اردوها و قهرمانی‌های ورزشی
۵۰۱

محاسبه سنوات خدمت ورزشکاران در اردوها و قهرمانی‌های ورزشی

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.