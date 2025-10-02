باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز(پنجشنبه)، سعید افروز ملی‌پوش کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F۳۴ به مصاف حریفان خود رفت و به ترتیب ۳۷.۷۵ متر، ۳۹.۰۰ متر، ۴۰.۰۰ متر، ۳۹.۰۵ متر، ۴۱.۵۲ متر، ۳۹.۲۰ متر را ثبت کرد.

وی با بهترین پرتاب خود ۴۱.۵۲ متر رکورد جهان را که بیش از این به نام خود بود را بار دیگر شکست و ۳۶ سانتی متر ارتقا داد و عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.

کاروان کشورمان تاکنون ۳ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.