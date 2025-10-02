ملی‌پوش پارادوومیدانی کشورمان با شکستن رکورد جهان عنوان قهرمانی و مدال طلا مسابقات را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز(پنجشنبه)، سعید افروز ملی‌پوش کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F۳۴ به مصاف حریفان خود رفت و به ترتیب ۳۷.۷۵ متر، ۳۹.۰۰ متر، ۴۰.۰۰ متر، ۳۹.۰۵ متر، ۴۱.۵۲ متر، ۳۹.۲۰ متر را ثبت کرد.

وی با بهترین پرتاب خود ۴۱.۵۲ متر رکورد جهان را که بیش از این به نام خود بود را بار دیگر شکست و ۳۶ سانتی متر ارتقا داد و عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.

کاروان کشورمان تاکنون ۳ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.

برچسب ها: پارادوومیدانی ، مسابقات پارادوومیدانی
خبرهای مرتبط
مدال برنز قهرمانی جهان به زینب مرادی رسید
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ ضرب نخستین طلای بانوان توسط صالحی
مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان - هند؛
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد
آخرین اخبار
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
راهیابی سه سنگ‌نورد ایرانی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
پایان ثبت‌نام انتخابات فدراسیون روئینگ؛ محسن شادی تک کاندیدا شد
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
استقلال ۰ - ۱ المحرق/ شکست دوباره آبی‌پوشان در آسیا
گرانترین بازیکن فوتبال ایران مشخص شد
جزئیات صادر نشدن روادید تاج، قلعه‌نویی و همراهان برای سفر به آمریکا
سعید اسماعیلی عنوان بهترین کشتی‌گیر ماه را کسب کرد
وزیر ورزش: هزینه‌هایی که درباره تیم استقلال مطرح می‌شود واقعیت ندارد
جام ملت‌های فوتبال نابینایان/ نایب قهرمانی ارزشمند ایران در هند
صفرزاد یک صدم ثانیه کم آورد و نقره گرفت
آغاز عملیات بهسازی زمین چمن ورزشگاه پاس
نفرات برتر مسابقات‌ام‌اس و استعدادیابی کشوری در بخش دختران معرفی شدند
آشنایی با همکارِ جدید قلعه‌نویی؛ کارمندِ بانک، دستیار مورینیو و رفیقِ آزمون
صدای رئیس فدراسیون کشتی روسیه درآمد؛ تغییر تابعیت ممنوع!
صدر جدول لیگ یک تغییر کرد/ کسر امتیاز از ۱۰ تیم!
برنامه سفر پولادمردان به نروژ اعلام شد
کری سرخابی‌ها به کشتی کشیده می‌شود
ترکیب احتمالی حریف بحرینی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا