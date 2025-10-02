براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ده شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ امروز در شهر دشت آزادگان۲۱۲ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور دزفول با شاخص ۱۸۷، شوش۱۶۴ و شوشتر ۱۵۴ ‌ناسالم برای عموم اعلام شد.

شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه ۱۲۰، اندیمشک۱۳۷، اهواز۱۳۱، بهبهان۱۳۳، شادگان۱۰۱و هویزه ۱۱۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، ، ایذه ، خرمشهر، دزفول، ، رامهرمز، ماهشهر ، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور