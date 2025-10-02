باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات آکادمی نوبل هشدار داده‌اند که سیاست‌های دونالد ترامپ علیه علم، موقعیت ایالات متحده به عنوان یکی از قدرت برتر علمی جهان را به خطر انداخته و تبعات آن جهانی خواهد بود.

از زمان آغاز ریاست‌جمهوری در ژانویه، ترامپ میلیارد‌ها دلار از بودجه تحقیقاتی را قطع، آزادی‌های آکادمیک را زیر حمله برده و اخراج گسترده دانشمندان در نهاد‌های دولتی را موجب شده است.

هانس النگرن، دبیرکل آکادمی سلطنتی علوم سوئد، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ایالات متحده با سرمایه‌گذاری بلندمدت در علم بنیادی به این جایگاه دست یافته، اما کاهش بودجه تحقیقاتی این موقعیت را تهدید می‌کند.»

بر اساس داده‌های مستقل، «نظارت بر کمک‌های مالی»، مؤسسات ملی سلامت آمریکا تاکنون ۲۱۰۰ قرارداد تحقیقاتی به ارزش ۹.۵ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیارد دلار را لغو کرده‌اند. پروژه‌های آسیب‌دیده شامل مطالعاتی درباره جنسیت، اثرات سلامت تغییرات اقلیمی، آلزایمر و سرطان هستند.

توماس پرلمن، دبیرکل کمیته نوبل پزشکی، نیز با تأکید بر اینکه موفقیت آمریکا «تصادفی نبوده»، هشدار داد: «اکنون حس تردیدی فزاینده درباره تمایل این کشور به حفظ رهبری علمی وجود دارد.» وی آمریکا را «موتور محرک» پژوهش جهانی خواند و گفت: «اگر این موتور لنگ بزند، پیامد‌های جهانی بسیار جدی خواهد داشت. تنها چند سال کاهش بودجه برای ایجاد خسارتی جبران‌ناپذیر کافی است.»

به گفته این مقامات، سیاست‌های ترامپ می‌تواند به «فرار مغزها» و اثرات موجی بر تحقیقات جهانی بینجامد. النگرن هشدار داد: «خطر از دست رفتن یک نسل کامل از محققان جوان وجود دارد.» وی افزود: «هر قانون‌گذاری ملی‌گرایانه یا شووینیستی در فعالیت‌های آکادمیک، تبادل جهانی ایده و داده را مختل می‌کند. پژوهش ذاتاً جهانی است.»

این اقدام آمریکا می‌تواند فرصتی برای جهش دیگر کشور‌ها باشد. النگرن خاطرنشان کرد: «روند بزرگ کنونی، ظهور پژوهشی در چین است. آنها در حال سرمایه‌گذاری باورنکردنی هستند.» پرلمن نیز ابراز امیدواری کرد که ترامپ نخواهد به سادگی «ژرسی رهبری» را به چین و دیگر کشور‌های مشتاق واگذار کند.

النگرن در پایان گفت اگر فرصت صحبت با ترامپ را داشته باشد، به او یادآوری می‌کند که حفظ آزادی‌های آکادمیک و بودجه علمی به نفع خود آمریکاست: «یکی از دلایل موفقیت کشور شما این بوده که محققان منابع خوبی داشته و توانسته‌اند دانش جدید بیابند. این سرمایه‌گذاری‌ها بود که رفاه شما را ساخت.»

منبع: خبرگزاری فرانسه