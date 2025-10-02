رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در سفر به شهرکرد از برگزاری آزمون استخدامی در نیمه دوم سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - علاء الدین رفیع زاده گفت: هر سال دو مرتبه ازمون استخدامی برگزار می‌شود آزمون نخست ۲۷ و ۲۸ شهریور برگزار شد که بیشترین مجوز در حوزه بهداشت و آموزش و پرورش بود.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با نیاز سنجی واقعی مجوز استخدام برای دستگاه‌های اجرایی بگیریم.

رفیع زاده گفت: نیمه دوم سال ازمون استخدامی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم نسبت به عدالت در استخدام نیرو توجه و جذب نخبگان توجه ویژه دارد.

وی تصریح‌کرد: در این راستا چند مصوبه و بخشنامه‌ در این دولت ابلاغ شده و شامل دستورالعمل جذب و استخدام نخبگان در ماه‌های گذشته و دستورالعمل جذب عادلانه نیرو است، همچنین مصوبه ضوابط تعیین مدیران حرفه‌ای را ابلاغ کرده‌ایم.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
آخرش در این سری از برگزاری آموزن های استخدامی گروه هایی و یا افراد تحت نفوذ و یا دوست و آشنایی هستند که اقدام به سفارشات و دور زدن مراحل جذب و گزینش و خیلی کارهای دیگر را می کنند و در نهایت این نوع آزمون ها به یک شوی نمادین و تشریفاتی و برای اغنای افکار عمومی و نشان دادن قانون عدالت در استخدام دستگاه های دولتی را به رخ جامعه می کشاند ...!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
آزمون که سرگرمیه ، معلماتون از قبل انتخاب شدس ...فقط یه خوبی برا شما داره که مردم وسر کیسه میکنید ولاغیر
آزمون استخدامی در نیمه دوم سال برگزار می‌شود
