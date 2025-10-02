وزارت امور خارجه روسیه در ارتباط با لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه بیانیه ای در ارتباط با لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:

در تاریخ ۲ اکتبر (۱۰ مهر)، «معاهده مشارکت جامع راهبردی» میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران، که در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۷ دی ۱۴۰۳) توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در مسکو امضا شده بود، رسما لازم الاجرا شد.

این رویداد یک مرحله مهم در تاریخ روابط بین دولتی میان روسیه و ایران به شمار می‌آید و نشانگر رسیدن این روابط به سطحی کیفی و تازه از مشارکت جامع راهبردی است. این سند، چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کلیدی همکاری دوجانبه در تمامی حوزه‌های دارای اولیت را برای چشم‌اندازی بلندمدت ترسیم می‌کند. در این چارچوب، تقویت همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی با توجه به روند شکل‌گیری نظم جهانی چندقطبی، از جمله هماهنگی نزدیک در قالب سازمان‌های چندجانبه پیشرو، تلاش‌های مشترک برای تحکیم ثبات و امنیت منطقه‌ای و مقابله با چالش‌ها و تهدیدات مشترک پیش‌بینی شده است.

این پیمان بازتاب‌دهنده انتخاب راهبردی عالی‌ترین سطوح سیاسی روسیه و ایران در جهت گسترش همه‌جانبه روابط دوستانه و حسن همجواری است؛ انتخابی که کاملا با منافع بنیادین ملت‌های دو کشور همخوانی دارد.