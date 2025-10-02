باشگاه خبرنگاران جوان - میخایین لوپز نونز قهرمان پرافتخار کشتی فرنگی کوبا با پنج مدال طلای المپیک، پنج مدال طلای جهان و سه مدال نقره جهانی، درباره کشتی ایران، وضعیت تیم ملی کوبا و آینده این رشته سخن گفت.

مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانیم:

ایران یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر دنیاست

لوپز در ابتدای صحبت‌هایش به ستایش از تیم‌های ملی کشتی ایران پرداخت و گفت: باعث افتخار است که این صحبت‌ها را از طریق رسانه شما مطرح می‌کنم. تیم ایران یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر جهان است و در هر رویدادی این را ثابت کرده است. من معتقدم در مسابقات جهانی اخیر، هم تیم آزاد و هم تیم فرنگی ایران توانستند عنوان نخست را کسب کنند و این نشان‌دهنده سطح بالای کشتی ایران است. تمرینات فشرده و فداکارانه کشتی‌گیران ایرانی که گاه در شبکه‌های اجتماعی هم دیده می‌شود و همچنین تعهد آنها، راز اصلی این موفقیت‌هاست. به همه آنها بابت این دستاورد‌ها تبریک می‌گویم.

بحران کشتی کوبا، اما ادامه امید‌ها

قهرمان افسانه‌ای کوبا در ادامه درباره شرایط کشتی کشورش اظهار داشت: تیم کوبا اکنون در بهترین شرایط نیست و دوره‌ای نسبتا بحرانی را سپری می‌کند. با این حال ما همیشه به عنوان ورزشکاران کوبایی با انگیزه و میل زیاد برای بازگشت به اوج تلاش می‌کنیم. در آغاز چرخه المپیک هستیم و هنوز دو یا سه سال تا بازی‌ها زمان باقی مانده است. امیدوارم نسل جدید کشتی‌گیران کوبا بتوانند دوباره افتخارآفرینی کنند.

نگاه ویژه به سنگین‌وزن ایران

لوپز در بخشی از گفت‌و‌گو به یکی از سنگین‌وزن‌های ایران اشاره کرد و عنوان کرد: فکر می‌کنم امین میرزازاده سنگین‌وزن ایرانی یک رقیب بسیار خوب است که با انگیزه و میل قهرمانی وارد میدان می‌شود. او دو مدال طلای جهانی و یک مدال برنز المپیک دارد و اگر بتواند همین مسیر را ادامه دهد، می‌تواند به مدال طلای المپیک هم برسد. نکته مهم این است که فقط حضور در مسابقات کافی نیست، او باید هر روز بهتر از قبل کار کند تا رویای المپیک را محقق کند.

پایان دوران قهرمانی و آغاز سفارت کشتی

لوپز که اکنون ۴۳ سال دارد درباره دوران ورزشی خود گفت: من ۳۲ سال را به ورزش اختصاص دادم. هر کاری که باید در دوران ورزشی‌ام انجام می‌دادم، انجام داده‌ام. خوشحالم که توانستم به پنج مدال طلای المپیک دست یابم. اکنون در دوران بازنشستگی‌ام از خانواده، دوستان و همه کسانی که در این مسیر کنارم بودند لذت می‌برم. امروز به عنوان سفیر کشتی در سطح بین‌المللی فعالیت دارم و از نتایجی که به دست آورده‌ام، خوشحالم.

ستایش از نسل جدید

لوپز در پایان به برخی چهره‌های جوان کشتی اشاره کرد و یادآور شد: قهرمان وزن ۶۷ کیلوگرم (سعید اسماعیلی) یک ورزشکار بسیار بااستعداد و باتجربه است که با وجود جوانی مانند یک بزرگسال مبارزه می‌کند. همچنین در وزن ۷۷ کیلوگرم، کشتی‌گیر ارمنی (مالخاس آمویان) نشان داد که یکی از چهره‌های بزرگ آینده کشتی است. به نظر من نسل جدیدی از استعداد‌های درخشان در حال ظهور هستند.

پسر جا پای پدر می‌گذارد؟

وی در مورد حضور پسرش در کشتی خاطرنشان کرد: او در حال حاضر کشتی را شروع کرده است و انتخاب خودش است. البته من زیاد دوست نداشتم. من فقط می‌خواهم از او در هر جایی که باشد حمایت کنم و امیدوارم که به آن چیزی که دلش می‌خواهد برسد. او به دنبال رسیدن به نتایج عالی در کشتی است.

نصحیت پایانی

لوپز در پایان گفت: امیدوارم که خدا پشت و پناه و راهنمایتان باشد تا انسانی خوبی باشید. انسانیت و دوست داشتن دیگران را برای همه آروز می‌کنم.