باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماهها تلاش بیوقفه برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، لحظه اعلام نتایج فرا رسید. در میان برخی از داوطلبان با عنوان “قبول نهایی” شیرینی موفقیت را میچشند و برخی دیگر با عنوان مردود روبهرو میشوند. اما در این بین، گروهی از داوطلبان قرار دارند که وضعیت نامشخصی در قبولی آزمون دارند؛ آنها مردود نشدهاند، اما در اولویتهای انتخابی خود نیز پذیرفته نشدهاند. این گروه، که در ادبیات داوطلبان به “کارنامه سبزها” معروف شدهاند، همچنان در استخدام بلاتکلیف هستند.
شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیامهایی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.
متن پیام شهروندخبرنگارها
سلام ما خواستار تکمیل ظرفیت قطعی با پذیرش بالا برای کارنامه سبزها هستیم. چرا باز ازمون مجدد ماها که تایید صلاحیت شدیم مصاحبه دادیم گزینش شدیم. در شرایطی که اعمال ضریب شاغلین بوده و آزمون کتبی قبول شدیم. پس لایق استخدامی هستیم. خواهش میکنم صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.
با سلام و احترام صدها نفر از داوطلبان آزمون استخدامی آموزگاری، دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۴ که به عنوان “کارنامه سبزها” شناخته میشوند؛ با مردوی حداکثری مواجه شده است. این گروه که موفق به گذراندن حدنصاب لازم در آزمون کتبی شدهاند، اما در فهرست نهایی پذیرفتهشدگان قرار نگرفتهاند، تأکید دارند که با توجه به کمبود شدید معلم در کشور و شایستگی علمی آنها، تنها راهکار عادلانه، اجرای فوری طرح تکمیل ظرفیت و جذب نیروهای ذخیره است. آنها هر گونه تأخیر در اتخاذ تصمیم نهایی را تضییع حقوق خود و هدر رفتن سرمایههای انسانی تربیت شده برای نظام آموزشی کشور میدانند.لطفا رسیدگی کنید.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.