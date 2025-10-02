غربالگری اجباری به والدین و جامعه ضربه‌ای سنگین می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مونا زینالو، مشاور وزیر بهداشت در برنامه تلویزیونی از ضرری که غربالگری اجباری به والدین و جامعه می‌زند سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آزمایش غربالگری ، بهداشت و درمان ، زنان و زایمان
خبرهای مرتبط
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
بی‌تحرکی و چاقی؛ جاده یک‌طرفه به سوی سیروز کبدی
معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد؛
اهمیت ارائه خدمات به سالمندان و حمایت از آنها در قالب برنامه‌های محله محور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
علامت فشار خون چیست؟ + فیلم
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
ضرری که غربالگری اجباری به والدین و جامعه می‌زند + فیلم
آخرین اخبار
ضرری که غربالگری اجباری به والدین و جامعه می‌زند + فیلم
علامت فشار خون چیست؟ + فیلم
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
برای نخستین بار در جهان از‌ام‌آرآی برای درمان آریتمی پیچیده قلبی استفاده شد
اتصال همه روستا‌های کشور به اینترنت تا پایان برنامه هفتم
گام فناورانه ایران به سوی بهبود زندگی بیماران پیوندی + فیلم
طراحی سامانه هدایت مرکزی قطار مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی + فیلم
وقوع پدیده‌ای نجومی که ستاره شناسان ۳۷ سال در انتظار آن هستند
معرفی تلویزیونی با مشخصات متمایز برای گیمر‌های ویدیویی
بهترین ورزش برای کنترل فشار خون + فیلم
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون قوه قضائیه
چگونگی پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
درمان خانگی تپش قلب + فیلم
یک دستاورد فضایی بزرگ؛ ارسال پیامی از فاصله ۳۵۱ میلیون کیلومتری به زمین
مشخصات کلیدی تبلت جدید سامسونگ گلکسی تب A11+
شومینه‌های هیزمی به اندازه سیگار کشیدن برای ریه‌ها مضر هستند
مصرف زعفران برای چه کسانی ممنوع است؟ + فیلم
ارتباط تکامل مغز انسان با افزایش نرخ ابتلا به اوتیسم
ارائه تسهیلات ۸ میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه ایران‌ساخت
۲۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود/ نرخ موالید در سال گذشته به زیر یک میلیون رسید