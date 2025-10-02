باشگاه خبرنگاران جوان _ رفیع زاده گفت: رییس‌جمهور همواره تأکید دارد که تحت هر شرایطی باید موضوع معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده مورد توجه ویژه باشند.

وی اظهار داشت: یکی از دلایل ایجاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نیز رسیدگی ویژه به مناطق محروم و دورافتاده بوده است.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: وظیفه خود می‌دانیم به عنوان خدمتگزار مردم توجه جدی به مسائل و مشکلات معیشتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حوزه مجوزهای استخدامی نیز این رویکرد دنبال شده است، به‌گونه‌ای که در آزمون دوازدهم کمتر از ۲۰۰ نفر سهمیه استخدامی به چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شد، اما در آزمون‌های اخیر این رقم با تعهد خدمت آموزش و پرورش به بیش از ۲ هزار نفر رسید و در آزمون سیزدهم نیز یک‌هزار و هفت نفر مجوز داده شده بود.

رفیع زاده با تأکید بر اینکه مجوزهای استخدامی باید به بخش‌هایی اختصاص یابد که ارتباط مستقیم با مردم دارند تصریح کرد: در ستادهای مرکزی بیش از نیاز نیرو وجود دارد و سیاست ما این نیست که مجوزها به ستاد دستگاه‌های اجرایی داده شود، بلکه این مجوزها باید به شهرستان‌ها و اداراتی اختصاص یابد که مردم بیشترین مراجعه را دارند.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه رییس‌جمهور توجه جدی به حذف موازی‌کاری‌ها و تشکیلات غیرضرور دارد گفت: نگاه ما نیز این است که ستادها کوچک‌سازی و در مقابل خدمات‌رسانی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف تقویت شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا سامانه‌ای برای رسیدگی به شکایات مردم راه‌اندازی شده که به صورت آزمایشی در سه استان قزوین، البرز و تهران نیز از ابتدای ماه فعال شده است.

به گفته رفیع‌زاده بر اساس این طرح، هر فردی که در مراجعه به اداره‌ای با بد رفتاری یا نبود کارمند مواجه شود، می‌تواند با شماره سه‌رقمی ۱۲۸ تماس بگیرد و همکاران ما به موضوع رسیدگی می‌کنند.

رفیع‌زاده تأکید کرد: هدف ما در دولت چهاردهم کوچک‌سازی ستادها و تبدیل‌شدن به خدمتگزار واقعی مردم است.

حل مشکلات مردم نیازمند اراده جدی و حضور میدانی مسوولان است

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام ‌جمعه شهرکرد با اشاره به ضرورت توجه مسوولان به مسائل استان گفت: امید می‌رود با حضور و رفت‌وآمد مدیران ارشد کشور، مشکلات چهارمحال و بختیاری حل و فصل شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی افزود: عزم جدی دولت برای رفع مشکلات مردم در مناطق مختلف قابل تقدیر است، اما انتظار می‌رود با دست بازتر و اراده‌ای قوی‌تر برای حل مسائل استان اقدام شود.

امام‌جمعه شهرکرد با بیان اینکه مردم خواستار رفع کمبودها و توسعه زیرساخت‌ها هستند، تأکید کرد: آرزوی ما داشتن شهری آباد و استانی پیشرفته است و ضروری است برای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم، اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

منطقی‌سازی پرداخت‌ها از رویکردهای استان است

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به دغدغه‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق و ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: منطقی‌سازی پرداخت‌ها و افزایش پرداخت مبتنی بر عملکرد از جمله برنامه‌های اصلی در استان است.

جعفر مردانی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه بهداشت و درمان، کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم به‌ویژه بخش بازفت، دهستان موگویی، بخش منج و امامزاده حسن است که پوشش‌دهی کامل این مناطق در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر تنها با ۵۰ درصد ظرفیت پست‌های سازمانی استان فعالیت می‌شود، اضافه کرد: ضروری است دستگاه‌هایی که بیشترین پست‌های خالی را دارند از جمله دانشگاه شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی احصا و برای جذب نیرو مجوزهای لازم گرفته شود.

