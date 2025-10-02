باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمهدی هاشمی در دیدار با امام جمعه زهکلوت اظهار داشت: در زمستان سال ۱۴۰۲ نقشه‌برداران و نمایندگان ثبت از واحد‌های ثبتی سراسر استان و در قالب قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی، جهت صدور جهادی اسناد روستایی در منطقه حضور یافتند.

وی افزود: علیرغم انجام نقشه‌برداری حتی در ایام تعطیل و تهیه نقشه بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی، با توجه به ملی اعلام شدن روستا‌های این مناطق و ناتوانی روستاییان از پرداخت هزینه واگذاری این اراضی، صدور اسناد این مناطق با مانع رو‌به‌رو شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: البته دستگاه‌های متولی واگذاری زمین با اعمال تخفیف ۷۰ درصدی در واگذاری زمین موافقت کردند ولی با توجه به شرایط اقتصادی اهالی، امکان پرداخت ۳۰ درصد باقیمانده نیز میسر نیست.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل شرایط قانونی، در نشستی که هفته گذشته با مجمع نمایندگان استان داشتیم، این موضوع مطرح شد تا با تصویب قانون، در این خصوص بازنگری صورت گیرد.

هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: سند رسمی مالکیت با فراهم کردن زمینه اخذ تسهیلات بانکی، می‌تواند نقش قابل توجهی در خوداشتغالی و در نتیجه رونق و توسعه اقتصادی منطقه ایفا و از سوق یافتن جوانان به مشاغل کاذب جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: در سالیان اخیر، صبغه فرهنگی فعالیت‌های سازمان ثبت پررنگ‌تر شده است و با تأسیس موسسه نان و رزق بهشتی اقدامات خوبی جهت کمک به اقشار نیازمند خصوصا در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان صورت گرفته است و امروز نیز ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان شهر زهکلوت توزیع شد.

در پایان، حجت‌الاسلام صادقی امام جمعه زهکلوت ضمن تاکید بر نقش زیربنایی صدور اسناد رسمی مالکیت در توسعه مناطق جنوبی استان، از اهتمام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در زمینه حدنگاری و توسعه ثبت رسمی و نیز اقدامات فرهنگی و اجتماعی سازمان ثبت در قالب موسسه نان و رزق بهشتی قدردانی کرد.

