باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با ترس و وحشت و اخبار منفی به دنبال اثرگذاری بر روی نرخ ارز هستند؛ بار‌ها هم مشاهده شد که نرخ ارز با کاهش تنش‌های سیاسی کاهش یافت.

او تأکید کرد: به دروغ اعلام کردند سپرده‌های ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شد. ما اصلا در آنجا سپرده نداریم که بخواهد توقیف شود. آنها با این اخبار به دنبال اثرگذاری منفی بر روی نرخ ارز هستند

به گفته فرزین، نرخ عملیات عمده ارزی در کشور که تجار و بازرگانان ما بصورت عمده و با اعداد بزرگ در مرکز مبادله و تالار دوم در حال معامله هستند تا قبل از اسنپ‌بک بطور میانگین بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود.

