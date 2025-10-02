پیش‌فروش بلیت‌های سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ویژه شهر اصفهان از روز جمعه ۱۱ مهرماه ساعت ۱۲ ظهر، آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، از روز جمعه ۱۱ مهر، سامانه آنلاین «آی تیکت» پیش‌فروش بلیت‌های سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را آغاز می‌کند.

فروش بلیت‌های جشنواره از طریق آی تیکت، ویژه مخاطبان در شهر اصفهان است و اطلاعات تکمیلی درباره قیمت‌ها، جدول نمایش‌ها و… در این سایت به آدرس www.iticket.ir قابل مشاهده است.

در این دوره از جشنواره، هشت فیلم سینمایی شامل پویانمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی، «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی، «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی، «چشم‌بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی، «دختر برقی ۲» به کارگردانی حسین قناعت، «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان، «شهر آرزوها» (بامبولک ۲) به کارگردانی متین اوجانی و «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی حضور دارند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

برچسب ها: جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان ، کودکان و نوجوانان ، جشنواره بین المللی
