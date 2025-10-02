باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به قصد احتمالی اتحادیه اروپا برای استفاده از اموال بلوکه شده مسکو، هشدار داد که مطابق با اصل عمل متقابل، هرگونه حمله اتحادیه اروپا به اموال مسکو با «پاسخ بسیار سخت» مواجه خواهد شد.

زاخارروا گفت: «من حتی نمی‌خواهم در مورد خود این طرح بحث کنم، چون خیلی توهم‌آمیز است. اما کلمه غرامت توجه من را جلب کرد. اورزولا فون در لاین (رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا) اصلاً در مورد چه نوع پرداخت غرامتی صحبت می‌کند؟»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو در حال پیروزی در جنگ علیه اوکراین است و غرامت‌ها همواره توسط «بازندگان» پرداخت می‌شود.

اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که یک وام بزرگ به ارزش حدود ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین پرداخت شود و پول لازم برای این وام، از اموال بلوکه شده روسیه برداشت شود. بر اساس این طرح، بازپرداخت وام زمانی صورت می‌گیرد که طبق توافقنامه صلح آینده، روسیه به اوکراین غرامت جنگی بپردازد و تا زمانی که مسکو این کار را انجام ندهد، دارایی‌های آن مسدود باقی می‌ماند.

روسیه هنوز دقیقا مشخص نکرده است که چگونه به این طرح پاسخ خواهد داد، اما تحلیلگران می‌گویند که احتمالاً دارایی‌های شرکت‌های غربی که هنوز در این کشور فعالیت می‌کنند را هدف قرار خواهد داد.

منبع: رویترز