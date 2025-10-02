باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید شفیعی مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان با اشاره به تولید پوزیشنرهای هوشمند این شرکت گفت: پوزیشنر طراحی هوشمند VC690 با بومی و منطبق با صنایع مورد نیاز کشور، به عنوان یک راهکار پیشرفته در محیطهای مستعد انفجار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی معرفی شده است. این دستگاه دارای استاندارد ضد انفجار از اتحادیه اروپا بوده و با طراحی هوشمند خود، قادر است از پس هر چالشی برآید.
او افزود: این پوزیشنر به گونهای طراحی شده است که در سختترین محیطها، با شرایط پرلرزش، دماهای بالا و فضاهای با دسترسی محدود، عملکرد دقیق خود را حفظ کند. همچنین، قابلیتهای پایش لحظهای از اتاقهای کنترل از طریق سیستمهای مانیتورینگ صنعتی، به کاربران میدهند که عملکرد دستگاه را در هر زمان تحت نظر داشته باشند.
جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.