«جشنواره جوانان بریکس» با حضور هیئتی از ایران در شهر کازان روسیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «جشنواره جوانان بریکس» به مدت یک هفته از ۲۹ شهریور تا ۴ مهر با حضور هیئتی از ایران در شهر کازان روسیه برگزار شد و میزبان ۱۵۰ نوجوان از ۱۳ کشور عضو بریکس‌پلاس بود.

هیأت ایرانی متشکل از هشت نوجوان به معرفی مجمع شهرداران آسیایی به عنوان سازمان همکار شهرداری کازان در ایران در این جشنواره حضور یافت و ضمن استفاده از این فرصت بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران به عنوان سفیران صلح و فرهنگ، حمایت و همبستگی خود را با کودکان و نوجوانان غزه اعلام کرده و خواستار جهانی پر از صلح و عدالت برای همه کودکان شد.

برنامه‌های هیأت شامل دیدار با شهردار کازان ایلسور متشین، حضور در نشست‌های گفت‌و‌گو محور، کارگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی، تبادل فرهنگی و شرکت در المپیاد‌های علمی بود. یکی از دستاورد‌های شاخص این حضور، کسب مدال برنز انفرادی در المپیاد ریاضی و برنامه‌نویسی بود که به نام ایران ثبت شد.

هدف اصلی این رویداد آموزشی - فرهنگی تقویت دوستی میان ملت‌ها، تبادل تجربیات نسل جوان و ایجاد بستر همکاری‌های آینده در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی عنوان شده است. لازم به ذکر است ایده برگزاری این جشنواره توسط شهردار کازان در فروردین ماه امسال در اجلاس شهرداران بریکس پلاس در تهران عنوان شد و مورداستقبال حاضران قرار گرفت.

