ذهن سالم برابر است با جسم سالم

باشگاه خبرنگاران جوان- میرزادی- جواد کاربخش، روانشناس و رئیس هیئت‌مدیره تشکل مراکز مشاوره استان کرمان با اشاره به ضرورت توجه به ذهن بیش از جسم گفت: سلامت روان به همان اندازه که مراقبت از جسم اهمیت دارد، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.


وی با اشاره به آغاز هفته سلامت روان (۱۰ تا ۱۶ مهر) افزود: آگاهی‌بخشی درباره مشکلات روانی، کاهش قضاوت‌های منفی در مراجعه به روانشناس و آموزش مهارت‌های زندگی از اهداف اصلی این هفته است.


کاربخش تأکید کرد: سلامت روان تنها به معنای نداشتن بیماری نیست، بلکه فرد سالم از نظر روانی توانایی مدیریت هیجان‌ها، برقراری روابط اجتماعی مؤثر، مقاومت در برابر فشار‌های زندگی و هدف‌گذاری برای آینده را دارد.


وی پنج راهکار برای تقویت سلامت روان را گفت‌و‌گو با افراد مطمئن، فعالیت بدنی منظم، خواب و استراحت کافی، تمرین ذهن‌آگاهی و مراجعه به روانشناس عنوان کرد.

