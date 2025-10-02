باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در ادامه سفر یک‌روزه خود به شهرستان سروآباد و در محل احداث تونل هورامان، در جمع خبرنگاران گفت: تلاش داریم در همه شهرستان‌های استان متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، توسعه ایجاد کنیم.

وی اظهار داشت: سروآباد یکی از شهرستان‌های مرزی استان است که با داشتن جذابیت‌های گردشگری، تاریخی و مذهبی و همچنین ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه باغات و روان‌آب‌ها، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار کردستان با اشاره به منظر طبیعی هورامان و برگزاری رویدادهای فرهنگی متعدد در این منطقه، افزود: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان سروآباد، لازم است مسیرهای مواصلاتی آن هرچه سریع‌تر بهسازی و تکمیل شوند.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت شهرستان سروآباد روستایی است، خاطرنشان کرد: همه مجموعه مدیریتی استان باید تلاش کنند تا این جمعیت در روستاها ماندگار شوند.

وی در ادامه با اشاره به بازدیدهای متعدد انجام‌شده در سفر امروز، گفت: تونل هورامان تابستان امسال (۱۴۰۴) با برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

استاندار کردستان افزود: طول این تونل بیش از دو هزار و ۴۰۰ متر است و با اعتباری بیش از یک‌هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که تلاش داریم در مدت زمان تعیین‌شده سه‌ساله به بهره‌برداری برسد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره شبکه تلویزیونی هه‌ورامان اظهار داشت: تفاهم‌نامه این شبکه با سازمان صدا و سیما منعقد شده و استان متعهد است اعتبارات عمرانی آن را تأمین کند. همچنین ساختمان این شبکه در شهرستان سروآباد یا مریوان احداث خواهد شد.