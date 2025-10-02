فرش دستباف فارس در مسیر جهانی شدن با حضور در شیراز اکسپو ۲۰۲۵

رئیس اداره فرش اداره کل صمت فارس، با اشاره به حضور هنرصنعت فرش دستباف در رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، این فرصت را زمینه‌ساز توسعه بازار، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد تعاملات مؤثر با فعالان بین‌المللی این حوزه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامحسین زنهاری با اشاره به اهمیت حضور فرش دستباف در نمایشگاه بین‌المللی شیراز Expo ۲۰۲۵، این رویداد را بستری مهم برای معرفی ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد این هنرصنعت ایرانی دانست.

به گفته او، نمایشگاه شیراز اکسپو فرصتی ارزشمند برای دسترسی به بازار‌های جدید، جذب مشتریان با ترجیحات گوناگون و ایجاد شبکه‌های توزیع بین‌المللی فراهم می‌سازد.

رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس موفقیت در این رویداد را منوط به برنامه‌ریزی دقیق، ارائه محصولات با تأکید بر کیفیت، طرح و تاریخچه تولید و نیز ارزیابی درست بازگشت سرمایه دانست و افزود: اصالت، هنر دست و روایت تاریخچه و فرآیند تولید فرش‌های دستباف، از نقاط قوتی است که می‌تواند در این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زنهاری در ادامه با تأکید بر اهمیت معرفی تراکم گره، مواد مصرفی همچون پشم و ابریشم، و طراحی‌های کلاسیک و مدرن، حضور در این نمایشگاه را زمینه‌ساز آشنایی مخاطبان داخلی و خارجی با جنبه‌های فنی و هنری فرش ایرانی دانست.

او همچنین به نقش فرش در مسئولیت اجتماعی، اشتغال‌زایی در روستا‌ها و بهینه‌سازی مصرف منابع اشاره کرد و آن را از دیگر مزایای معرفی این صنعت در سطح بین‌المللی برشمرد از جمله فرصت‌های کلیدی متصور برای این حضور بین‌المللی، که زنهاری رییس اداره فرش صمت فارس موارد زیر را برشمرد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد بین‌المللی بتواند گامی مؤثر در ارتقاء و رشد هنرصنعت فرش دستباف کشور، به‌ویژه در استان فارس باشد.

