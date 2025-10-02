\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0622\u0645\u0648\u062e\u062a\u0646 \u0648 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0646\u06a9\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0632\u0644 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062e\u0637\u0631\u0646\u0627\u06a9 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n