نخستین پارلمان شهری نوجوانان کشور با هدف کاهش شکاف بین نسلی و تقویت مشارکت اجتماعی نوجوانان امروز پنجشنبه با حضور دستیار رئیس جمهور در لاهیجان آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی وزارت کشور با تأکید بر اهمیت مشارکت نوجوانان در مدیریت شهری گفت: پس از آغاز به کار پارلمان شهری نوجوانان در لاهیجان، پویش راه‌اندازی این ساختار اجتماعی در سایر شهر‌های کشور آغاز خواهد شد.

محمد الموتی با بیان اینکه امروز شکاف بین نسل‌ها عمیق است و نوجوانان احساس می‌کنند صدای آنان شنیده نمی‌شود، افزود: شورا‌های دانش‌آموزی ماهیتی انتخاباتی دارند؛ اما پارلمان نوجوانان بر مبنای مسائل اجتماعی و با رویکرد غیررقابتی شکل می‌گیرد.

رضا زنده‌دل شهردار لاهیجان نیز در این آیین اظهار کرد: نوجوانان ۲۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و دغدغه‌های ویژه خود را دارند؛ از این رو پارلمان شهری نوجوانان فرصتی برای تمرین مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری و مشارکت در فرایند‌های شهری خواهد بود.

وی تصریح کرد: این پارلمان پس از برگزاری کارگاه آموزشی یک‌روزه و صدور اعتبارنامه یک‌ساله برای اعضای منتخب، جلسات ماهیانه خود را به طور مستمر برگزار خواهد کرد.

زنده‌دل با بیان اینکه پارلمان شهری نوجوانان بستری برای پرورش مهارت‌های اجتماعی و تجربه دموکراسی است، اضافه کرد: در این ساختار، نوجوانان می‌آموزند چگونه دغدغه‌های خود را بیان کنند؛ راه‌حل ارائه دهند و در تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند.

ابراهیم خوشحال رئیس شورای شهر لاهیجان نیز در ادامه گفت: تشکیل پارلمان نوجوانان می‌تواند پلی میان مدیریت شهری و نسل جدید ایجاد کند و آینده‌ای آگاهانه‌تر و پایدارتر برای جامعه رقم بزند.

پارلمان شهری نوجوانان با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور افتتاح شد و اهداف آن شامل تقویت مشارکت اجتماعی، پرورش حس تعلق به جامعه، آموزش اصول دموکراسی و قانون‌مداری، ارتقای آگاهی‌های شهری و محیط‌زیستی و کاهش شکاف نسلی عنوان شده است.

لاهیجان پیش‌تر نیز میزبان رویداد «فرزند ایران، قهرمان زمین» در حوزه محیط‌زیست بوده و اکنون با میزبانی نخستین پارلمان شهری نوجوانان، تجربه تازه‌ای در توانمندسازی نسل آینده کشور رقم زده است.