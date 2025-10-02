باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - حجتالاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی، رئیس دانشگاه قم، عصر امروز در نشست رسانه ای کنگره ملی «حیات طیبه علمای جهان اسلام» که در بنیاد بینالمللی آفاق برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، بر ضرورت بازخوانی و الگوسازی از سبک زندگی علمای دین تأکید کرد.
او با اشاره به آموزههای قرآنی در زمینه تربیت الگویی، گفت: خداوند در قرآن کریم، انبیاء و اولیای الهی را بهعنوان الگوهای حسنه و زیست تعالیجویانه معرفی میکند. حتی افرادی غیر از پیامبران، مانند آسیه همسر فرعون، نیز بهعنوان نمونههایی از حیات طیبه برای زنان و مردان مطرح شدهاند.
رئیس دانشگاه قم با انتقاد از کمکاری نهادهای دینی و فرهنگی در معرفی الگوهای اسلامی، افزود: دشمنان دین نیز از همین روش الگوسازی برای ترویج سبک زندگی غیرالهی، غیرانسانی و غیر اسلامی بهره بردهاند. غرب در عصر معاصر با استفاده از داستانها، رمانها، فیلمها و سریالها و ...نخبگان خود را برجستهسازی کرده و سبک زندگی لیبرالی را به بشر تحمیل کرده است.
او با تأکید بر ضرورت مقابله با سبک زندگی غیرالهی، نقش حوزههای علمیه، دانشگاهها و رسانهها را در معرفی الگوهای اصیل اسلامی حیاتی دانست و گفت: متأسفانه در معرفی اسطورههای جهان اسلام، چه در گذشته و چه در عصر معاصر، غفلت کردهایم. سیره و خدمات علمی و اجتماعی شیخ انصاری بهدرستی معرفی نشده و درباره ملاصدرا تنها یک سریال ساخته شده است.
رئیس دانشگاه قم افزود: این کنگره تلاش دارد تصویری جامع از زندگی و اندیشههای علمای اسلام را به بشریت ارائه دهد.
به گفته او، فعالیتهای این کنگره از سال گذشته آغاز شده و تاکنون دهها مقاله علمی و پیشهمایش در مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار شده است. مراسم اصلی کنگره، یکم آبانماه سال جاری در مدرسه دارالشفای قم برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه قم هدف اصلی این همایش را برجستهسازی و تبیین سبک زندگی علمای دین در ابعاد فردی، اجتماعی، خانوادگی و خدمات اجتماعی دانست و افزود: در گام نخست، شاخصهای این سبک زندگی باید استخراج و ارائه شود. این همایش در آینده بهصورت بینالمللی برگزار خواهد شد تا دین خود را به علمای بزرگ جهان اسلام ادا کند.
خروجی دادههای کنگره ملی «حیات طیبه» موزه جهان اسلام خواهد بود
حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی، عضو شورای سیاستگذاری کنگره ملی «حیات طیبه علمای جهان اسلام»،هم در نشست رسانهای این رویداد ضمن تسلیت رحلت جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، بر ضرورت بازخوانی حیات طیبه علما و معرفی سبک زندگی اسلامی تأکید کرد.
او با بیان اینکه علما وارثان پیامبراناند و واکاوی حیات آنان مهمترین وظیفه ماست، از استخراج ۳۳ هزار عنوان موضوع مرتبط با سبک زندگی علمای اسلام خبر داد و افزود: بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی ۸۴ هزار نفر از علما، زعما و مفاخر اسلامی از صدر اسلام تا دوران معاصر در دستور کار قرار گرفته است. خروجی این پژوهشها، موزه جهان اسلام خواهد بود.
محمدی با اشاره به ابعاد مختلف این کنگره گفت: افکار، احوال، اقوال و اعمال علما در قالب مفهوم حیات طیبه مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون بیش از ۸۰ میلیون داده گردآوری شده است. این دادهها با مشارکت یک هزار پو ۱۰۰ مؤسسه علمی و پژوهشی، از جمله مراکز اسنادی و شیعهشناسی، به الگوریتمهای تحلیلی تبدیل شدهاند و هدف ما رساندن این مجموعه به یک و نیم میلیارد داده قابل پردازش است.
او تأکید کرد: سبک زندگی علما با قرآن، حدیث و سیره علمای طراز اول همچون امام خمینی(ره)، علامه حلی و شیخ صدوق تطبیق داده شده و در قالب الگوهای تمدنی قابل مدلسازی برای جامعه امروز ارائه خواهد شد.
عضو شورای سیاستگذاری کنگره ملی «حیات طیبه علمای جهان اسلام در بخش دیگری از سخنان خود به جنبههای تمدنی این پروژه اشاره کرد و گفت: سبک زندگی علما شامل جزئیاتی، چون پاپوش، سرپوش، ۲۱۳ گونه پارچه تمدنی، ۱۹۳ رنگ طبیعی و ۱۱۲ نوع نان سنتی است. هدف ما احیای عناصر مغفولمانده تمدن اسلامی و تبدیل آن به الگوهای زیستپذیر برای نسل امروز است و با تأسیس نان های تمدنی، در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید نان تمدنی گام برمیداریم.
او در پایان از برگزاری دو نشست بینالمللی سالانه برای تولید محتوای علمی و فرهنگی خبر داد و گفت:از سامانه داده های این کنگره به زودی رونمایی خواهد شد.