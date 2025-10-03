رئیس هیات مدیره جامعه دندان سازان ایران گفت: در شرایط فعلی پذیرش دانشجوی پروتز دندان باید افزایش پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - فرید هاشم نژاد رئیس هیات مدیره جامعه دندان سازان ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:الان نیازمند افزایش ظرفیت در رشته های پروتز دندان در دانشگاه ها هستیم تا از هر مواد بی کیفیتی برای ساخت دندان ها استفاده نشود و هر پروتزی ساخته نشود.
به گفته وی اکنون سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ نفر در دانشگاه ها پذیرش دانشجوی پروتز دندان داریم که این افراد لابراتوارهای دندان سازی را راه اندازی می کنند.
هاشم نژاد تاکید کرد: الان بیش از ۲۴۰۰ نفر دندان پزشک در کشور پذیرش می شوند که تعادلی با جذب دانشجوی پروتز دندان نداریم.
وی ادامه داد: مراکز غیر مجاز فعال در واحد های دندان ساز سبب آسیب دیدن سلامتی افراد خواهد شد.