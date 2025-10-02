معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه تهران، دستورات لازم برای پیگیری فوری جهت درمان مصدومان انفجار آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شامگاه پنجشنبه ضمن تسلیت به جامعه دانشگاهی کشور و خانواده دانشجوی فوت شده در این حادثه و پیگیری آخرین وضعیت درمانی دانشجویان مصدوم، دستورات لازم را به محمدحسین امید؛ رئیس دانشگاه تهران برای درمان مصدومان این حادثه صادر کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم رعایت شرایط ایمنی آزمایشگاه دانشگاه‌ها تاکید کرد.

حدود ساعت ۱۴ امروز، پنجشنبه ۱۰ مهرماه در آزمایشگاه نفت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد، انفجاری رخ داد.

منبع: ریاست جمهوری