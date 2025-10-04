عضو شورای تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نقش بی بدیلی در خودکفایی محصولات اساسی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: اگر الگوی کشت به کشاورزان اعلام و اجرا شود، اما بازهم برخی مسائل همچون نارضایتی کشاورزان از قیمت خرید محصولات و عدم حمایت لازم از آنها منجر به پس زدن این مصوبه می شود.

به گفته وی، اجرای مصوبه الگوی کشت نقش بی بدیلی در خودکفایی محصولات اساسی دارد، اما متاسفانه تنها وعده وعیدهای در خصوص اجرا داده می شود.

هاشمی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز برای خرید محصولات نیست یا مسئولان دولتی تخصیص نمی دهند که با این وجود چطور می توان انتظار داشت که بودجه به اجرای این مصوبه تخصیص دهند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه یکی از الزامات اجرای مصوبه الگوی کشت، تخصیص سالانه ۴۵ تا ۵۰ همت اعتبار است، افزود:  تاکنون این میزان اعتبار تخصیص داده نشده است، درحالیکه وزارت جهاد امکانات لازم باید در اختیار داشته باشد که برمبنای آن به کشاورزان اعلام کند که چه محصولی بکارند، درحالیکه اعتبارات و الزامات لازم برای وزارت جهاد در نظر گرفته نشده، الگوی کشت چه سندیتی می تواند داشته باشد.

