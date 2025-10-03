عضو هیئت مدیره صندوق توسعه زعفران گفت: علی رغم شرایط خشکسالی پیش بینی می‌شود که تولید زعفران نسبت به سال قبل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا اردیخانی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه زعفران گفت: بنابر آمار اعلامی وزارت جهاد، سطح زیرکشت زعفران ۱۲۷ هزارهکتار است و شرایط اقلیمی در تولید قطعا اثرگذار است، اما زعفران سازگار با اقلیم کشورماست.

به گفته وی، با توجه به رشد قیمت زعفران در سال های اخیر، برای کشاورزان توجیه پذیر است که رسیدگی بیشتری انجام دهند تا بتوانند محصول بهتری را تولید کنند.

اردیخانی ادامه داد: علی رغم‌ مشکلات کم آبی پیش بینی می شود که امسال  تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی خواهد داشت که با استمرار این رسیدگی روند روبه رشد تولید ادامه خواهد داشت. 

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه زعفران با اشاره به توسعه کشت زعفران بیان کرد: در یک مقطعی کشت زعفران تنها در قائنات انجام‌می شد، اما اکنون خوشبختانه در بسیاری از شهرها حتی اطراف تهران کشت انجام می شود که این امر نشان می دهد کشاورزان به جای کشت محصولات آب بر، کشت زعفران سازگار با شرایط اقلیمی که صادرات خوبی هم داریم، انجام دهند. ناگفته نماند که تنها نباید روی کشت زعفران توجه کرد، بلکه باید دید بازارهای صادراتی چه زعفرانی می‌خواهند چراکه تجار کشورهای هدف زعفران عاری از سم خریداری می کنند که بی توجهی به این موضوع، آسیب جدی به صادرات این‌محصول استراتژیک و ارزآوری را می دهد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم از سال ۹۰ به بعد، صادرکنندگان راهکارهایی ایجاد می کنند، اما بدلیل آنکه بازگشت ارز مشکل دارد، با تهاتر کالا می توان برای صادرکننده تسهیل کرد تا با واردات کالاهای مورد نیاز، مشکل نقل و انتقال پول نداشته باشیم که در این راستا مسئولان بانک مرکزی باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

اردیخانی با اشاره به بازار زعفران گفت: بازار محصولات کشاورزی از جمله زعفران در فصل برداشت کاهش قیمت دارد و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد. اما پیش بینی می شود که قیمت زعفران در فصل برداشت کاهش یابد.

برچسب ها: تولید زعفران ، صادرات زعفران ، قیمت زعفران
