وزیر امور امور اقتصاد و دارایی گفت: رسوب بالای کالا‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی است که هزینه‌های مضاعفی را بر آن‌ها تحمیل کرده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی با بیان اینکه اولویت اول ما  آن است که انشالله بتوانیم معضلات موجود را حل کنیم گفت:موانعی که وجود دارد، باعث شده‌اند که فعالان اقتصادی هزینه‌های هنگفتی را متحمل شوند.

وی ادامه داد: این هزینه‌ها شامل موارد زیر است از جمله هزینه‌های‌تحریم، هزینه‌های حقوق گمرکی و تعرفه‌هاو  هزینه‌های جانبی ناشی از تأخیر در فرآیندها است.

او بیان کرد: هدف ما این است که بتوانیم این موانع را از بین ببریم و هزینه‌ها را کاهش دهیم.

مدنی زاده توضیح داد: توسعه سیستم‌های هوشمند گمرکی اولین اقدام است و دومین اولویت ما، توسعه سیستم‌های هوشمند در حوزه گمرک است.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: این سیستم‌ها می‌توانند  هزینه‌های ترخیص را کاهش دهند، فرآیندهای گمرکی را تسریع کنند و مشکلات موجود را کاهش دهند.

وی افزود: توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادیدر نهایت، یکی دیگر از برنامه‌های ما، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین ارتقای بخش صادرات و تجارت بین‌الملل است. این اقدامات می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند.

وی افزود:به طور کلی، اولویت‌های ما در راستای حل مشکلات اقتصادی، توسعه سیستم‌های هوشمند در گمرک و ارتقای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این اقدامات می‌توانند به کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیندهای اقتصادی کمک کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت:رسوب بالای کالاها از مهم‌ترین چالش های فعالان اقتصادی است که هزینه‌های مضاعفی را بر آن ها تحمیل کرده است. هدف ما کاهش این موانع و تسهیل فرآیندهاست تا هزینه‌ها به حداقل برسد.

 

 

برچسب ها: گمرک ، هوشمندسازی
