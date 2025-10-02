باشگاه خبرنگاران جوان - شاهرخی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی لرستان گفت: وجود ۵۰ هزار تن انجیر باکیفیت، سالانه تولید هزار تن زیتون، تولید ۴۲هزار تن ماهیان سردابی با رتبه یک کشوری در استانهای غیرساحلی از جمله مزیتهای استان است و با تشکیل کمیتهای متشکل از دستگاههای اجرایی، ایدههای سرمایهگذاری در صنایع بستهبندی و فرآوری به طرحهای عملیاتی تبدیل خواهند شد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این نشست تأکید کرد: تقویت زنجیرههای ارزش در بخش کشاورزی دردستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
«امیرهوشنگ عصارزاده» گفت: این طرح با جدیت دراستانها پیگیری میشود و در لرستان نیز با حمایت مدیریت ارشد استان بهصورت میدانی اجرا خواهد شد.
وی افزود: بانک توسعه تعاون در کنار بانک کشاورزی، تأمین مالی خرید مستقیم از کشاورزان و ایجاد صنایع تبدیلی را دنبال میکند و طرح پایلوت آن از سه ماه گذشته در پلدختر آغاز شده است.
عصارزاده کشت قراردادی را الگویی موفق برای حذف واسطهها دانست و تأکید کرد: لرستان از استانهای پیشگام در اجرای این طرح است و نتایج آن به بهبود اقتصاد استان و کشور منجر خواهد شد.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به توانمندیهای استان در حوزه کشاورزی گفت: لرستان سالانه بخش قابل توجهی از محصولات باغی و زراعی کشور را تولید میکند و با حمایت از سرمایهگذاران میتوانیم این محصولات را با فرآوری و بستهبندی مناسب به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم.
نامدار صیادی با تشریح ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اظهار داشت: از مجموع سه میلیون تن تولیدات سالانه، ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن به محصولات زراعی، ۳۶۰ هزار تن به تولیدات باغی و ۳۵۰ هزار تن به تولیدات دامی اختصاص دارد که این امر جایگاه لرستان در تامین امنیت غذایی کشور را نشان میدهد.
وی با اشاره به تولیدات شاخص استان افزود: لرستان در زیربخشهای مختلف کشاورزی دارای محصولات برجستهای است که از جمله آنها میتوان در بخش باغی به گیاهان دارویی، گل محمدی، زعفران، انار، سیب، گردو، انجیر و زردآلو، در بخش زراعی به حبوبات، سیبزمینی و پیاز، در بخش دامی به عسل و گوشت مرغ و در حوزه شیلات به ماهیان سردآبی و خاویاری اشاره کرد.
