استاندار لرستان گفت: گفت: وجود ۵۰ هزار تن انجیر باکیفیت، سالانه تولید هزار تن زیتون، تولید ۴۲هزار تن ماهیان سردابی با رتبه یک کشوری در استان‌های غیرساحلی از جمله مزیت‌های استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهرخی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی لرستان گفت: وجود ۵۰ هزار تن انجیر باکیفیت، سالانه تولید هزار تن زیتون، تولید ۴۲هزار تن ماهیان سردابی با رتبه یک کشوری در استان‌های غیرساحلی از جمله مزیت‌های استان است و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی، ایده‌های سرمایه‌گذاری در صنایع بسته‌بندی و فرآوری به طرح‌های عملیاتی تبدیل خواهند شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این نشست تأکید کرد: تقویت زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی دردستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

 «امیرهوشنگ عصارزاده» گفت: این طرح با جدیت دراستان‌ها پیگیری می‌شود و در لرستان نیز با حمایت مدیریت ارشد استان به‌صورت میدانی اجرا خواهد شد.

وی افزود: بانک توسعه تعاون در کنار بانک کشاورزی، تأمین مالی خرید مستقیم از کشاورزان و ایجاد صنایع تبدیلی را دنبال می‌کند و طرح پایلوت آن از سه ماه گذشته در پلدختر آغاز شده است.

عصارزاده کشت قراردادی را الگویی موفق برای حذف واسطه‌ها دانست و تأکید کرد: لرستان از استان‌های پیشگام در اجرای این طرح است و نتایج آن به بهبود اقتصاد استان و کشور منجر خواهد شد.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به توانمندی‌های استان در حوزه کشاورزی گفت: لرستان سالانه بخش قابل توجهی از محصولات باغی و زراعی کشور را تولید می‌کند و با حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توانیم این محصولات را با فرآوری و بسته‌بندی مناسب به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه کنیم. 

نامدار صیادی با تشریح ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان اظهار داشت: از مجموع سه میلیون تن تولیدات سالانه، ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن به محصولات زراعی، ۳۶۰ هزار تن به تولیدات باغی و ۳۵۰ هزار تن به تولیدات دامی اختصاص دارد که این امر جایگاه لرستان در تامین امنیت غذایی کشور را نشان می‌دهد. 

وی با اشاره به تولیدات شاخص استان افزود: لرستان در زیربخش‌های مختلف کشاورزی دارای محصولات برجسته‌ای است که از جمله آنها می‌توان در بخش باغی به گیاهان دارویی، گل محمدی، زعفران، انار، سیب، گردو، انجیر و زردآلو، در بخش زراعی به حبوبات، سیب‌زمینی و پیاز، در بخش دامی به عسل و گوشت مرغ و در حوزه شیلات به ماهیان سردآبی و خاویاری اشاره کرد.

گله‌ی قوچ و میش ارمنی در ارتفاعات لرستان + فیلم
گنج پنهان لرستان؛ معادن راکدی که اقتصاد استان را زمین‌گیر کرده‌اند
زعفران لرستان؛ طلای سرخ کوهستان
تجهیزات حفر چاه غیرمجاز در دورود توقیف شد
کشت قراردادی، راهی برای افزایش بهره‌وری و مدیریت ریسک تولید در لرستان
از مزرعه تا بازار جهانی؛ ارزش افزوده محصولات لرستان با صنایع تبدیلی
تولید ۴۲هزار تن ماهیان سردابی در لرستان؛ رتبه یک کشوری در استان‌های غیرساحلی
