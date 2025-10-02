باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با روز ملی نخبگان، به همت کانون فرهنگی تبلیغی متمم و مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان فارس، نخستین کنگره کنشگران نخبهی شهر شیراز یا حضور دهها روحانی و شخصیت توانمند اجتماعی در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
حجت الاسلام رفعت با اشاره به اهداف این کنگره اظهار داشت: رسیدن به اجماع در موضوعات کلی مهمترین دلیل تشکیل این کنگره است که میتواند زحمات ۳ سال اخیر کانون فرهنگی تبلیغی متمم را در بحث کنشگری به بار بنشاند.
او با پرداختن به این مطلب که شاهد فعالیت برخی نهادهای مردمی در شهر شیراز هستیم، اما به دلیل عدم تمرکز بر حل مسائل شهری و پاسخگو ساختن مسئولین استانی غالبا نتیجهی مورد انتظار جامعه را به همراه ندارند.
رفعت ادامه داد: در حالیکه کنگره کنشگران نخبه بدون وابستگی حزبی، گروهی و جریانی و بعنوان یک حلقهی میانی، به دنبال حل مسائل دارای اهمیت شهر شیراز از طریق رسیدن به راهکار مورد اجماع برای تعریف کنشهای مشترک و پاسخگو ساختن شخصیتهای حقوقی دارای ماموریت است.
دبیرکل متمم با اشاره به اینکه تلاش شده از میان سلائق و اندیشههای مختلف نمایندگانی به کنگره دعوت شوند افزود: مسئلهای که همهی کنشگران شهر شیراز را درگیر ساخته، فعالیت جزیرهای و عدم اجماع بر کنشهای مشترک در راستای حل مسائل شهری است و قبول دعوت و حضور طیف گستردهای از سلائق که همگی دارای خواستگاه مردمی و غیر وابسته هستند نشان میدهد که در سطح کنشگران مطرح شیراز توافقی در این رابطه صورت گرفته که میتواند نقطه سرآغاز تحول ایفای نقش موثر حلقههای میانی در تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و اهداف اصولی انقلاب باشد.
رفعت در پایان ضمن تاکید بر ضرورت استمرار این نشستها عنوان کرد: رسیدن به تعریف مشترک از کنشگری انقلابی و صیانت از این برند، ارزیابی عملکرد مسئولین بویژه نمایندگان مردم در طول دورهی خدمت، تاکید بر تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی در سطح محلی، رسیدن به راهکار برای صیانت مردمی از حوزهی فرهنگ عمومی در سومین حرم اهل بیت (ع)، پاسخگو ساختن مسئولین و افزایش سرعت واکنش مردمی در بزنگاههای ضروری جامعه، از چشم اندازهای مورد انتظار این کنگره است.