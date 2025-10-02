باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اتحادیه اروپا در بیانیهای از طرح ۲۰ بندی رئیس جمهور آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ غزه استقبال کرده و مدعی شد که این پیشنهاد، راهی برای خروج از جنگ ویرانگر غزه خواهد بود.
اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه در طرح مذکور، بندهایی درباره آزادی اسرای اسرائیلی، تضمین آتشبس و تضمین ارائه کمکهای بشردوستانه گنجانده شده، آن را شامل همه عناصری دانست که مدتهاست جزء اولویتهای اصلی اتحادیه اروپا بوده است.
در ادامه، این بلوک با اشاره به آینده پیشبینی شده برای غزه در طرح مذکور، گفت: «ترتیبات انتقالی باید راه را برای صلح پایدار و بادوام فراهم کرده و مسیر سیاسی در جهت تشکیل کشور فلسطین و راه حل دو کشوری هموار کند».
اتحادیه اروپا در انتها از جنبش حماس خواست تا این طرح را بپذیرد و از میانجیگران خواست تا این پیام را به حماس منتقل کنند.
پیش از این، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر گفته بود که کشورش در کنار قطر و ترکیه در جهت متقاعد کردن حماس برای پذیرش طرح ۲۰ بندی دونالد ترامپ تلاش میکند.
رئیس جمهور آمریکا این هفته طرح ۲۰ بندی خود درباره خاتمه جنگ غزه را منتشر کرد. طبق این طرح، ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش عمومی توافق، تمامی اسرای اسرائیلی بازگردانده میشوند. این طرح، همچنین ادعا میکند که شامل خروج فلسطینیان از سرزمین خود نخواهد بود. افزون بر این، حماس خلع سلاح خواهد شد و غزه توسط یک دولت موقت اداره خواهد شد.
حماس هنوز پاسخ رسمی خود را به این طرح اعلام نکرده؛ اما پیش از این بارها تاکید کرده که تا زمانی که اشغالگری اسرائیل ادامه دارد، سلاحهای خود را کنار نخواهد گذاشت.
منبع: وبسایت اتحادیه اروپا