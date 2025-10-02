وزیر کشور در تماس تلفنی با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت گفت: این پیوند‌ها بهترین پشتوانه برای گسترش روابط دوستانه دو کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در تماس تلفنی با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت گفت: این پیوند‌ها بهترین پشتوانه برای گسترش روابط دوستانه دو کشور است.

مومنی، توسعه و ارتقای روابط با همسایگان را سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران دانست.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های ایران توسعه همکاری‌های امنیتی و انتظامی در مرز‌های مشترک است، تاکید کرد: دو کشور می‌توانند با هماهنگی و همکاری نزدیک امنیت پایدار و اعتماد متقابل را در منطقه تضمین کنند.

مومنی، همکاری‌های پلیسی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را از دیگر زمینه‌های همکاری دو کشور بیان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات گسترده خود را در این حوزه‌ها در اختیار جمهوری آذربایجان قرار دهد.

ولایت عیوض اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان هم اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی را زمینه‌ای مناسب برای همکاری‌های مشترک و تحکیم روابط دوجانبه بیان کرد.

برچسب ها: وزیر کشور ، ایران و آذربایجان
خبرهای مرتبط
وزیر کشور: کارگروه مشترک بین ایران و قرقیزستان برگزار می‌شود
ابراز همدردی وزیر کشور با دولت و ملت افغانستان
وزیر کشور: انسداد مرز‌ها بصورت فیزیکی و الکترونیکی در دستور کار دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بقائی: بیانیه گروه ۷ علیه ایران، قلب واقعیت و مزورانه است
عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه‌یافته تلقی شود
سردار نائینی: عملیات وعده صادق ۲ لو رفته بود/ اصابت دقیق موشک‌ها دشمن صهیونی را غافلگیر کرد
برگزاری اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
تقدیر معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح از سحر امامی
کوتاهی شورای عالی شهرسازی در الحاق زمین؛ مجلس باید با طرح دو یا سه‌فوریتی وارد عمل شود
دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران
پیام عراقچی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
وزیر دفاع: باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم
اشتراکات تاریخی و فرهنگی، بهترین پشتوانه گسترش روابط ایران و آذربایجان
آخرین اخبار
اشتراکات تاریخی و فرهنگی، بهترین پشتوانه گسترش روابط ایران و آذربایجان
پیام عراقچی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
وزیر دفاع: باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم
دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران
سردار نائینی: عملیات وعده صادق ۲ لو رفته بود/ اصابت دقیق موشک‌ها دشمن صهیونی را غافلگیر کرد
کوتاهی شورای عالی شهرسازی در الحاق زمین؛ مجلس باید با طرح دو یا سه‌فوریتی وارد عمل شود
برگزاری اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
بقائی: بیانیه گروه ۷ علیه ایران، قلب واقعیت و مزورانه است
عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه‌یافته تلقی شود
تقدیر معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح از سحر امامی
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
ایران حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود را محکوم کرد
ناترازی انرژی در پاییز و زمستان به حداقل می‌رسد/ با اسنپ‌بک تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر
وزیر دفاع: گسترش روابط دفاعی ایران و ترکیه در حل چالش‌های جهان اسلام تأثیرگذار است