مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: در حال حاضر وضعیت کشتار و بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی با کشورهایی، چون برزیل و اروپا تفاوتی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احمد شریعتی، مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران در جریان بازدید از کارخانه های بسته بندی فرآورده های خام دامی گفت:  یکی از وظایف سازمان، نظارت بهداشتی از بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی است که براین اساس هدف از این نظارت ارتقا خدمات بسته‌بندی و عدم انتقال بیماری از مواد غذایی به جامعه است.

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در ارتقای سلامت عمومی جامعه افزود: ما در حوزه بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی پیشرفت بسیاری داشتیم و مقایسه بین کشتار و عرضه گوشت در حدود ۲ دهه قبل و امروز گویا این امر است. در حدود ۳ دهه قبل دام سالم وارد کشتارگاه‌ها می‌شد و به دلیل عدم شرایط مناسب، گوشت آلوده بیرون می‌رفت.

شریعتی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت کشتار و بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی با کشورهایی چون برزیل و اروپا تفاوتی ندارد.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه شرایط نظارت بر عرضه محصولات پروتئینی سالم و بهداشتی یک مبارزه است، افزود: امروز ۵۰ درصد وقت ما در سازمان دامپزشکی در حوزه تامین بازار در زمان مقرر است تا معشیت مردم دچار مشکل نشود، در شرایط فعلی صحبت از امنیت غذایی است و تامین گوشت در کنار نان و سوخت از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تمهیداتی اندیشیده شد که کشتارگاه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، حمل و نقل بدون تعطیلی فعالیت مستمر داشته باشند. در این مقطع زمانی نه تنها کمبود وجود نداشت حتی وفور عرضه فرآورده‌های خام دامی بیش از امروز بود.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران با اشاره به علل قیمت بالا گوشت در بازار بیان کرد: در حال حاضر  قیمت گوشت تحت تاثیر عوامل متعدد بالاست، هرچند دولت ۸ میلیارد دلار یارانه با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته تا بهای تمام شده تولید گوشت کاهش یابد و این محصول با نرخ مناسب به دست مردم برسد.

وی در خصوص کاهش عرضه گوشت در بازار افزود: کشتارگاه‌ها در استان تهران پنج‌شنبه‌ها تعطیل و جمعه‌ها فعال هستند و بر اساس گزارش از آمار کشتار دان در روزرگذشته، کشتار روند افزایشی داشته است.

به گفته وی، در شرایط کنونی مصرف بالا رفته و به اصطلاح تقاضای کاذب برای خرید و دپو از سوی خانواده‌ها و نهادهایی چون دانشگاه‌ها و... بیشتر است.

شریعتی با بیان اینکه تولید و عرضه گوشت مرغ کاهش نیافته است، گفت: براساس آمار ماهانه طبق برنامه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شود، اما شرایط گرما، گرد و غبار، ناترازی انرژی و... شرایط تولید را سخت کرده و مرغ‌ها در فصل گرما وزن کمتری دارند. گفتنی است شرایط عرضه گوشت مرغ از شهریور به بعد بهبود پیدا کرده و وضعیت بهتر می‌شود.

 

