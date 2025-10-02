باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در صد و نهمین نشست از سلسله مباحث «جهاد تبیین» با موضوع «فعالسازی مکانیزم ماشه و تبعات آن» ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: مسائل جاری کشور بهگونهای است که علی الدوام باید جلسات تبیینی برپا باشد و این سلسله نشستهایی که در حرم مطهر برگزار میگردد، خود مصداق جهاد تبیین میباشد که بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
او در ادامه به بیان تاریخچهای پیرامون مناقشه هستهای کشورمان و استکبار جهانی پرداخت و گفت: آغاز این جریان از سال ۱۳۸۱ یعنی حدود ۲۳ سال قبل و در دولت اصلاحات بوده است و اولین بیانیه آژانس انرژی اتمی در خصوص برنامه هستهای ایران، در خرداد ۱۳۸۲ صادر شد. برنامه صلح آمیزی که کشورهای غربی تلاش داشتند با فریب افکار عمومی و ظاهرسازی، هدف آن را نظامی و رسیدن به بمب اتمی عنوان کنند و سیاست تحریم و فشار حداکثری علیه ایران در پیش گرفتند، اما در طی این سالها، برای کل دنیا روشن شده است که هدف از این فشارها نه بحث هستهای و حتی کاربردهای نظامی آن، بلکه موضوعات دیگری است.
کلانتری در ادامه به «بیانیه سعدآباد» اشاره کرد و گفت: در ۲۹ مهر ۱۳۸۲، اولین توافق بین ایران و سه کشور اروپایی در نشست مشترک وزرای خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه و هیأت ایرانی در تهران، «بیانیه سعدآباد» امضا شد، با این حال کشورهای اروپایی به این توافقنامه عمل نکردند و به بهانههای مختلف مجدداً جلسات متعددی از سر گرفته شد.
رئیس انجمن انقلاب اسلامی اظهار کرد: چهار ماه پس از توافق تهران و در حالی که نتیجه ملموسی از این توافق به دست نیامده بود، شاهد توافق دیگری در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ در بلژیک هستیم که به «تفاهمنامه بروکسل» معروف شد. پس از چندی، سه کشور اروپایی این تفاهمنامه را نیز زیر پا گذاشتند و به بهانههای مختلف و زیاده خواهی از اجرای تعهدات خود، سر باز زدند. توافقنامه بعدی «قرداد پاریس» بود که ۲۴ آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضاء رسید، که باز هم سه کشور اروپایی به تعهدات خود در این توافق عمل نکردند.
استاد دانشگاه تهران، به ارجاع پرونده هستهای کشورمان به شورای امنیت در سال ۱۳۸۴ اشاره کرد و گفت: در گام پنجم، پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد که منجر به صدور ۶ قطعنامه علیه کشورمان شد. (این تصمیم بعد از آن بود که در پی بد عهدی اعضای ۱+۵ و درخواست غیر قانونی آنها برای تعلیق دائمی فعالیتهای هستهای که پیش از این قرار بود به صورت موقتی باشد، جمهوری اسلامی ایران تصمیم به فک پلمپ مراکز هستهای و از سرگیری برنامه صلح آمیز هستهای خود گرفت).
او اضافه کرد: بعد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که یک فرد مسلمان مصری بود، در گزارشی به شورای حکام درباره پرونده هستهای ایران، تصریح کرد که آژانس هیچگونه انحرافی به سوی تسلیحات اتمی و کاربرد نظامی، در پرونده هستهای ایران مشاهده نکرده است، که باعث عصبانیت آمریکا شد.
کلانتری، خاطرنشان کرد: با وجودیکه پرونده هستهای ایران به لحاظ چارچوبهای عرفی و قانونی، مختومه شده بود، مجدداً آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل فشار آورد تا قطعنامهای جدید علیه ایران صادر شود. سردمداران استکبار جهانی، در کنار صدور قطعنامهها، ترور دانشمندان هستهای کشورمان را هم در دستور کار خود قرار دادند، اولین ترور در تهران با شهادت شهید شهریاری شروع شد و با عملیات نافرجام ترور شهید عباسی ادامه پیدا کرد (ایشان در جنگ ۱۲ روزه در عملیات ترور مجدد، به شهادت رسیدند)، بعد از آن شهید مصطفی احمدی روشن و شهید علی محمدی؛ استاد دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. در آخرین عملیات تعداد بسیار زیادی از دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی را در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رساندند، یعنی زمانی که هنوز برجام سر جای خود باقی و مکانیزم ماشه هم فعال نشده است، جمعی از دانشمندان هستهای کشور را ناجوانمردانه ترور کردند و به شهادت رساندند.
رئیس انجمن انقلاب اسلامی بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ که دولت اول تدبیر و امید در کشور بر سر کار آمد، اولویت اول خود را بر حل و فصل مسائل هستهای ایران گذاشت و بیان کرد که معیشیت و همه مسائل ما به این توافق گره خورده است! متأسفانه در آن زمان فضای کشور به غلط به گونهای ترسیم شد که دشمنان را به طمع انداخت که حال بهترین موقعیت و زمان است تا بتوان جلوی پیشرفتهای ایران را گرفت.
او با انتقاد از سخنان نسنجیده مسئولان وقت دولت تدبیر و امید، خاطرنشان کرد: زمانی که یک مسئول رده بالای کشور سخنرانی میکند، کلمه به کلمه حرفهای او مورد نقد و بررسی قرار میگیرد، اگر بر نحوه صحبت کردنها دقت نشود، دشمنان قسمخورده ایران از آن سوء استفاده میکنند. راجع به اصول اساسی مکتب تشیّع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمایشات امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری روسای جمهور و مصوبات مجلس، کلمه به کلمه در اندیشکدههای رژیم صهیونیستی و آمریکا بحث و تحلیل صورت میگیرد.
تولیت آستان مقدس با بیان اینکه در انتقال توانایی و ظرفیتهای کشور در خیلی از جاها غفلت داریم، ادامه داد: زمانی که یک مسئول اعلام میکند هیچ پولی در خزانه دولت وجود ندارد و تمام مسائل اقتصادی ما در گرو رسیدن به توافق میباشد، یقینا مورد سوء استفاده دشمنان قرار میگیرد. متآسفانه امروز نیز گاها این بیخردی وجود دارد و برخی سیگنال ضعف و ناتوانی را به دشمن انتقال میدهند. این در حالی است که حضرت آقا در جلسه با هیأت دولت اعلام کردند در حرفهای خود امید را به مردم انتقال دهید. این همه ظرفیت و دستاوردهای گوناگون در عرصههای مختلف در کشور وجود دارد که باید آنها را به آگاهی مردم رساند. چه جفایی بالاتر به مردم و چه خدمتی عیانتر به دشمنان، که از ناترازی سخن بگوییم، اما افتتاح دهها نیروگاه برق را نادیده بگیریم، اینکه احداث دهها سد و هزاران کارخانه و گازرسانی با پوشش ۹۵ درصدی را نادیده بگیریم و به سیاهنمایی و بزرگنمایی مشکلات بپردازیم، همچون افتتاح بزرگراهی که بجای افتخار به عظمت آن، وجود چالهای کوچک را در آن برجسته کنند. به نظر میآید در وهله اول بهتر است قبل از آحاد جامعه برخی مسئولان ناآگاه را با دستاوردها آشنا کرد، تا شاید از اینگونه سخنان نسنجیده دست بردارند و مردم را از انقلاب و نظام ناامید نکنند.
استاد دانشگاه تهران، در ادامه به انجام توافقنامه «برجام» در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بین ایران و گروه ۱+۵ اشاره کرد و گفت: حدود دو سال طول کشید تا برجام ۱۲۳ صفحهای، به فرجام رسید، که خود یک کتاب بود که به لحاظ حقوقی کلمه به کلمه آن باید نگارش میشد. بعداً مشخص شد کسانی که در مذاکرات حضور داشتند و برجام را امضا کردند، از برخی جملات و کلمات نگاشته شده در آن اطلاعی نداشتند! به عنوان مثال اظهار کردند که «مکانیزم ماشه» و «اسنپ بک» در برجام وجود ندارد در حالی که در چند جای برجام این کلمه به کار برده شده بود. به لحاظ قانونی برای پذیرش برجام باید یک مسیری طی میشد، اینکه در جمهوری اسلامی ایران متن باید به امضاء و تصویب مجلس و شورای عالی امنیت ملی و در نهایت به تأیید مقام معظم رهبری (دام ظله) میرسید تا بعد آن را به دولت ابلاغ کنند. در آمریکا نیز مشابه همین مسیر طی و در کنگره تصویب شد، در ادامه به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ شد و در آنجا قطعنامه ۲۲۳۱، به تصویب رسید. این قطعنامه باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خاتمهیافته تلقی شود.
تولیت آستان مقدس در ادامه به بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) به آقای روحانی؛ رئیسجمهور وقت، در ۲۹ مهر ۱۳۹۴ پیرامون الزامات اجرای برجام اشاره کرد، که معظم لَه مرقوم داشتند: «اکنون که موافقتنامهی موسوم به «برجام» پس از بررسیهای دقیق و مسئولانه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیونها و نیز در شورای عالی امنیّت ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور کرده و در انتظار اعلام نظر اینجانب است، لازم میدانم نکاتی را یادآور شوم تا جنابعالی و دیگر دستاندرکارانِ مستقیم و غیرمستقیم آن، فرصتهای کافی برای رعایت و حفظ منافع ملّی و مصالح عالیهی کشور در اختیار داشته باشید.
جنابعالی با سابقهی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسلامی، طبعاً دانستهاید که دولت ایالات آمریکا، در قضیّهی هستهای و نه در هیچ مسئلهی دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخلال در پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند. اظهارات رئیسجمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد براندازیِ جمهوری اسلامی را ندارد، خیلی زود با طرفداریاش از فتنههای داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی، خلاف واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی به حملهی نظامی و حتّی هستهای –که میتواند به کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاههای بینالمللی منتهی شود– پرده از نیّت واقعی سران آمریکا برداشت. صاحبنظران سیاسی عالَم و افکار عمومی بسیاری از ملّتها، بوضوح تشخیص میدهند که عامل این خصومت تمامنشدنی، ماهیّت و هویّت جمهوری اسلامی ایران است که برخاسته از انقلاب اسلامی است. ایستادگی بر مواضع بر حقّ اسلامی در مخالفت با نظام سلطه و استکبار، ایستادگی در برابر زیادهطلبی و دستاندازی به ملّتهای ضعیف، افشای حمایت آمریکا از دیکتاتوریهای قرون وسطائی و سرکوب ملّتهای مستقل، دفاع بیوقفه از ملّت فلسطین و گروههای مقاومت میهنی، فریاد منطقی و دنیاپسند بر سر رژیم غاصب صهیونیست، قلمهای عمدهای را تشکیل میدهند که دشمنی رژیم ایالات متّحدهی آمریکا را بر ضدّ جمهوری اسلامی، برای آنان اجتنابناپذیر کرده است؛ و این دشمنی تا هنگامی که جمهوری اسلامی با قدرت درونی و پایدار خود، آنان را مأیوس کند ادامه خواهد داشت.
چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئلهی هستهای و مذاکرات طولانی و ملالآور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقههای زنجیرهی دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است. فریبکاری آنان در دوگانگی میان اظهارات اوّلیّهی آنان که با نیّت قبول مذاکرهی مستقیم از سوی ایران انجام میشد، با نقض عهدهای مکرّر آنان در طول مذاکرات دوساله و همراهی آنان با خواستههای رژیم صهیونیستی و دیپلماسی زورگویانهی آنان در رابطه با دولتها و مؤسّسات اروپاییِ دخیل در مذاکرات، همه نشاندهندهی آن است که ورود فریبکارانهی آمریکا در مذاکرات هستهای، نه با نیّت حلوفصل عادلانه، که با غرض پیشبرد هدفهای خصمانهی خود دربارهی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
بندهای نهگانهی قانون اخیر مجلس و ملاحظات دهگانهی ذیل مصوّبهی شورای عالی امنیّت ملّی، حاوی نکات مفید و مؤثّر است که باید رعایت شود، با این حال برخی نکات لازم دیگر نیز هست که همراه با تأکید بر تعدادی از آنچه در آن دو سند آمده است، اعلام میشود.
تولیت آستان مقدس خاطر نشان کرد: مذکرات برجام بین ایران و گروه ۵+۱ یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، آلمان و فرانسه، تشکیل شدهاست. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در این توافقنامه حضور دارند و آنرا به امضاء رساندند. برجام دارای یک بند است که مشخص است طراح آن بسیار دقیق و زیرکانه آن را به کار گرفته؛ اینکه اگر یکی از اعضای برجام اعلام کند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمیکند، این قطعنامه کلاً باطل میشود و به همان مسیر ابتدایی یعنی قطعنامههای تحریمی شورای امنیت برمیگردیم، به همین دلیل است که به آن مکانیزم ماشه میگویند، یعنی بدون اینکه در شورای امنیت رأیگیری اتفاق بیافتد، تیر خلاص زده میشود. این کار را به این دلیل انجام دادند که در آن زمان، کم کم چین و روسیه خود را از غرب جدا کردند و کشورهای غربی میدانستند که در شورای امنیت در مورد ایران اجماع صورت نخواهد گرفت، در نتیجه باید کاری میکردند که نیاز به رای گیری نباشد و وتو این دو کشور برای آنها مشکلساز نشود.
او با بیان اینکه برجام، یک نقشه شیطانی بود، اضافه کرد: در نتیجه این بند، ایران باید به همه تعهدات خود به صورت مطلق عمل کند، اما اگر آمریکا اعلام میکند که از برجام خارج میشود، باز هم هیچ اتفاقی صورت نمیگیرد و ایران مجبور است که به همه تعهدات خود پایبند باشد. هم شیطانی که توانسته این بند را در برجام قرار دهد، بسیاردقیق بوده و هم کسی که آن را امضاء کرده واقعاً فرد عجیبی بوده است! یعنی عملاً با این اسنپ بک و مکانیزم ماشه، تمام برجام علیه ایران بوده است و متاسفانه از تیم مذاکره کننده، کسی آن را متوجه نشده است! واقعاً با این تفاسیر، فرد احساس میکند که این برجام، یک نقشه شیطانی بود.
کلانتری ادامه داد: در نهایت سه کشور اروپایی که از روز اول در مذاکرات حضور داشتند، با این استدلال که ایران به همه تعهدات خود عمل نکرده، مکانیزم ماشه را فعال کردند و برجام عملا از بین رفت و همه چیز به روال قبل و اجرایی شدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل برگشت. در فرمایشات حضرت آقا (دامت برکاته) و مجلس وقت، این پیشبینیها صورت گرفته بود که هر زمان آنها بخواهند و با توجه به کینههایی که نسبت به کشورمان دارند تمام تلاش خود را علیه ایران به کار میگیرند، و همینطور هم شد.
او خاطرنشان کرد: با وجود اینکه آمریکا سالها پیش از برجام خارج شده بود، اما جمهوری اسلامی ایران بر اساس باورها و اصول اسلامی خود، تا لحظه آخر بر تعهداتش پایبند بود و بیان کرد که گام به گام تلاش میکنیم تا دیگران برگردند ولی طرف مقابل و اروپاییها در این زمینه هیچ قدم موثری برنداشتند. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و بسیاری از تحریمها برگشت و تبادلات مالی بین المللی ایران از طریق «سوئیفت/ SWIFT» مختل شد، اروپاییها اعلام کردند که سازو کار جدیدی به نام «اینستکس/INSTEX» را برای تبادلات مالی ایجاد میکنند، ولی متاسفانه در این زمینه هم به وعدههای خود عمل نکردند.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه، دنیا متوجه شده است که ایران قصد مذاکره و صلح را دارد ولیکن طرف مقابل چنین قصدی را ندارد، گفت: دولت اوباما که برجام را امضا کرده بود، بلافاصله شروع به ایجاد تحریمهای جدید به بهانههای دیگر کرد و اروپا هم در این زمینه آنها را یاری رساند. مکانیزم ماشه فقط بار روانی دارد، چراکه ما طی این سالها اصلاً از تحریم خارج نشدهایم و حتی میزان آن نیز کم نشده است که حالا بخواهد با اسنپ بک برگردد و نگران آن باشیم. قطعنامههای شورای امنیت نیز مشخص است و سالهای سال است که تحریمها علیه کشور ایران انجام میشود و ما همیشه تحریم بودهایم. به تعبیر دیگر اسنپ بک و مکانیزم ماشه، مانند یک اسلحه میباشد که طی ۱۰ گذشته تمام گلولههای آن را شلیک کردهاند و هیچ تیری باقی نمانده است که بخواهند آن را شلیک کنند.
او اظهار کرد: اجرای مکانیزم ماشه، خودزنی غرب بود که اسلحه را به سمت خود گرفت. با این بدعهدیهای سردمداران استکبار در قبال معاهدات و توافقنامههای بین المللی، مردم دنیا به خوبی متوجه شدند که تمام این مدعیان حقوق بشر و صلح، مستکبران دروغگویی هستند که تحت هیچ شرایطی نمیتوان به آنها اعتماد کرد. در حال حاضر دنیا در شرایط بسیار مهمی قرار دارد؛ رژیم منحوس صهیونی آمریکایی این سگ هار غرب در منطقه ما زنجیر پاره کرده و طی دو سال است که مشغول نسلکشی در غزه و تجاوز و ترور و جنایت علیه بشریت است، و تمام دنیا از رژیم صهیونیستی و آمریکا متنفر هستند. غرب با اجرای مکانیزم ماشه، آن مختصر آبرویی که داشت را نیز از دست داد.
کلانتری در ادامه به بیان چرایی اجرای مکانیزم ماشه، پرداخت و گفت: به دو دلیل غرب دست به چنین خودکشیای زده است؛ نخست اینکه در جنگ ۱۲ روزه در حقیقت یک تودهنی بسیار بد از ایران خورد. جنگی که آنها طراحی کرده بودند تا به خیال خام خودشان ظرف ۲۴ ساعت کار نظام جمهوری اسلامی ایران را تمام کنند، اما در نهایت به التماس آنها برای اعلام آتشبس منجر شد؛ و این ضربه سختی که بر آنها وارد شد آنقدر برای اسرائیل و غرب دردآور بود که از این دیوانه بازیها هرچه بخواهند انجام میدهند.
تولیت آستان مقدس دومین دلیل غرب در اجرای مکانیزم ماشه را توهم و تصور غلط آنها در ضعیف شدن جبهه مقاومت و زمانقدرتنمایی و خالی کردن کینهها دانست و گفت: اینکه آنها در توهمات باطل خودشان احساس میکردند که سوریه و لبنان از دست ایران خارج شده و فقط عراق باقی مانده و بعد به ایران خواهند رسید و حال زمان قدرت نمایی است! اول اینکه سوریه هنوز از دست ایران خارج نشده است و وضعیت این کشور به گونهای است که هر بخش آن دست یک گروه خاص میباشد که حتی بعضی از استانهای این کشور دشمن سرسخت آمریکا و اسرائیل هستند، باید مقداری صبر کنند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد، برای قضاوت بسیار زود است. وضعیت لبنان هم که با حضور میلیونی مردم آن کشور در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله مشخص شد. حزب الله، نهتنها از بین نرفته بلکه تازه جان گرفته و حتی از زمان جنگ هم منسجمتر شده است. جوانان شیعه لبنان اینگونه نیستند که به راحتی از انتقام خون شهید سید حسن نصرالله، دست بردارند و در این زمینه کوتاه بیایند، این موضوع را دبیر کل حزب الله چندین بار تاکید کرده که تا زمان رسیدن به کربلائیان و عاشورائیان، بر پای عهد خود ایستادهاند.
او در مورد وضعیت عراق و افغانستان نیز تصریح کرد: عراق نیز به گونهای نیست که مجددا خود را تحویل آمریکا و اسرائیل بدهد، یعنی در طی این سالها آنقدر از این دو کشور ضربه خوردهاند که دیگر به این راحتی کوتاه نمیآیند. حتی افغانستان هم تاکنون کوتاه نیامده است، زمانی که ترامپ اعلام کرده است که پایگاه بگرام را میخواهد، رئیس طالبان محکم جلوی آنها ایستاد و اعلام کرد که حتی یک وجب از خاک ما دیگر تحویل شما نمیشود؛ اینگونه نیست که آنها در خیال خام خودشان تصور میکنند که مجددا میتوانند این مناطق را به راحتی به دست بیاورند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون احتمال حمله مجدد به ایران، گفت: به لحاظ محاسبه و عقلانیت، جنگ دیگری صورت نخواهد گرفت، به این دلیل که دشمن یک بار آزمایش کرد و متوجه شد که به این سادگیها نیست که بتواند به راحتی ایران و نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد؛ البته اگر عقلانیت حاکم باشد. ولی همه میدانیم که نه در آمریکا و در نه در رژیم صهیونیستی عقلانیت وجود ندارد، آنها بارها اعلام کردهاند که بحث مرگ و زندگی در میان است، کسی که به آخر خط رسیده است عجله دارد که یا خود را از بین ببرد یا اینکه بتواند خود را نجات بدهد. خوشبختانه مردم ایران هم جنگدیده هستند، ما از زمان انقلاب اسلامی تاکنون مشغول جنگ هستیم، کشور ما آهن آبدیده است و به این سادگی کوتاه نمیآید.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: بحث برجام و اسنپ بک و قصورهایی که صورتگرفته، هرچه بوده تمام شده است، در جبهه انقلاب نباید اینها باعث ایجاد اختلاف گردد، نباید به دنبال مقصر این موضوع باشیم، که این خود باعث تفرقه افکنی میشود و دشمن از همین سوء استفاده خواهد کرد. اتحاد مقدس که همیشه رمز پیروزی انقلاب بوده است امروز نیز باعث پیروزی ملت ایران است.
او اضافه کرد: فعلاً بعضی از صحبتها اصلاً نباید مطرح گردد، اینکه در زمان انعقاد برجام و موضوع اسنپ بک، چیزی را متوجه نبودند و امضاء کردند، یا اینکه نفوذیها در این زمینه بسیار فعال بودند و هر احتمال دیگری، با اینکه ما در این زمینه خسارتهای جدی دیدهایم ولی حال زمان این نیست که در کشور بخواهیم خود را درگیر این بحثها کنیم، باید تمام توجه امروز ما متوجه دشمن اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.
کلانتری به سخنان سرهنگ لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا در رابطه با شروع جنگ مجدد علیه ایران اشاره کرد و گفت: ایرانیان مردمی نیستند که رهبران جهان را در بسترشان ترور کنند. این کار کاملاً با ماهیت آنها بهعنوان یک دولت و یک ملت مغایرت دارد. اما آنها آتش مقدس را بر اسرائیل فرو خواهند آورد، بسیار شدیدتر از آنچه در جنگ معروف ۱۲ روزه انجام دادند، که آن هم برای اسرائیل فاجعه بود، اما آن را پنهان کردند و با تبلیغات سرپوش گذاشتند. جنگ مجدد پایان دولت اسرائیل خواهد بود.
تولیت آستان مقدس، ادامه داد: اگر حتی ذرهای تمایل نسبت به آمریکا در کشور ما وجود داشت، ممکن بود با وقوع جنگ مشکلی برای کشور ایجاد شود، اما تنفر از آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل در ایران، ۹۰ درصد به بالا است و همه ملت یک دست در مقابل دشمن ایستادهاند و این نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران میباشد و همان چیزی است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از آن به اتحاد مقدس و وحدت کلمه یاد کردند که به هیچ وجه نباید مخدوش شود.