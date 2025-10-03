باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - احمد نوجوان، تهیهکننده سریال «رویای ریحانه» شبکه دو درباره این سریال که با محوریت ترویج به فرزندآوری ساخته شده، گفت: سریال «رویای ریحانه» با توجه به سیاستهای کلی جمعیتی کشور ساخته شده و جزو اولین سریالهای تخصصی در زمینه فرزندآوری محسوب میشود که به مباحث آموزشی و ترویج فرهنگی فرزندآوری میپردازد. پیش از این در فضای بیمارستان سریال ساخته شده بود، ولی حداقل در یکی دو دهه اخیر اثری در فضای زایشگاه ساخته نشده است. «رویای ریحانه» از این منظر جزو اولینهاست، که به صورت تخصصی به سراغ زایشگاه، فرزندآوری و ترویج فرهنگی فرزندآوری رفته است.
نوجوان در پاسخ به این سوال که با وجود مشکلات کلان اجتماعی و اقتصادی آیا بسترسازی فرهنگی به تنهایی جوابگوست؟ گفت: هرکس در حد توان و وسع خود باید در حوزه فرزندآوری فعالیت کند. فرهنگسازی در حوزه فرزندآوری به اندازه پیشرفتهای علمی و اقتصادی حائز اهمیت است. من به عنوان یک تهیهکننده بخش فرهنگی این موضوع را در نظر میگیرم. قطعاً دستگاهها و ارگانهای دیگر باید راجع به مشکلات اقتصادی کشور و رفع آن صحبت کنند.
تهیهکننده «رویای ریحانه» با بیان اینکه حتی ما در لایههای زیرین سریال به بحث اقتصادی هم اشاره کردیم، افزود: قصههای ما برگرفته از دل مردم است و سوژههای «رویای ریحانه» از دل جامعه بیرون آمده است. سوژهها سوژههای واقعی و برگرفته از مستندات واقعی است، که قبلاً ساخته شده است. بدین ترتیب، ما با گروه جدید این قصهها را تبدیل به فیلمنامههای داستانی کردیم. بنابراین، من نمیتوانم قصه را خیلی تغییر بدهم و موضوعات اقتصادی را مطرح بکنم.
وی در پاسخ به این پرسش که این در حالی است که هنوز کارشناسان این حوزه بر سر ترغیب خانوادهها برای فرزندآوری با چالش روبهرو هستند و نمیدانند چگونه باید مسائل این حوزه را از سر راه بردارند، توضیح داد: پیش از آنکه به سراغ «رویای ریحانه» بروم، تنها یک چیز در ذهنم بود: صادق بودن. ما قصهها را بیپیرایه و صادقانه روایت کردیم و به شکل داستان درآوردیم و ساختیم.
نوجوان بیان کرد: ما در فیلمنامه کلی با دو فصل اتمسفری متفاوت مواجه شدیم، که شامل قبل از بازسازی زایشگاه و بعد از بازسازی زایشگاه بود. فصل قبل از بازسازی زایشگاه که ۱۱ قسمت بود، توسط آقای میثم حسنزاده کارگردانی شد و کارگردانی فصل بعد از بازسازی را مسعود دهنوی عهدهدار شد. ما در سریال «رویای ریحانه» قصه اصلی داریم، که درباره باز بودن پنجره جمعیتی زایشگاه و قصه ریحانه است. بدین ترتیب، پرسنل این زایشگاه وقفی در تلاشند در حد وسع خود پنجره جمعیتی را باز نگه دارند و تعداد متولدین به حد نصاب برسد. قصه ریحانه هم حول محور قصه اصلی میچرخد. ما علاوهبر قصه اصلی در هر قسمت یک سوژه واقعی داریم.