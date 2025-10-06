باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا احمدی مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت گفت: بنابر پیام مقام معظم‌ رهبری در اسفند ۱۴۰۱ مبنی بر اجرای طرح یک میلیارد درخت و کاشت ۳ نهال توسط هر ایرانی، این طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شد که براین اساس در سال نخست برنامه ۲۳۷ میلیون اصله نهال تولید شد و همواره نهالستان های دولتی فعال و هماهنگی های لازم با بخش خصوصی به عمل آمد.

به گفته وی، در سال دوم ۱۶۷ میلیون اصله نهال در حوزه منابع طبیعی و فضای سبز تولید شد و بنابر گزارش معاونت امور باغبانس در ۲ سال، ۱۳۰ میلیون اصله نهال تولید شده است که براین اساس در مجموع ۵۳۰ میلیون اصله نهال تولید شد.

احمدی با بیان اینکه کاشت نهال برای سال سوم از مهرماه پس از اولین بارندگی های پاییز آغاز شده است، افزود: برای سال سوم ۱۰۰ میلیون اصله نهال توسط بخش دولتی و بیش از ۱۵۰ میلیون اصله نهال در ۵۰۰ نهالستان بخش خصوصی صورت گرفته است، همچنین در خصوص اعتبارات از روز نخست قرار نبود اعتبارات دولتی تخصیص داده شود، بلکه صاحبان صنایع از محل مسئولیت های اجتماعی کمک کنند تا طرح اجرایی شود.

مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت ادامه داد: در سال نخست برنامه ۲۳۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب کردند، اما در عمل ۵۰ میلیارد تومان تخصیص دادند که ۱۰‌ میلیارد تومان آن نقدی و مابقی اسناد خزانه بود، همچنین در سال دوم ۹۰ میلیارد تومان تخصیص دادند که از این رقم اعتباری نصیب طرح نشد و اعتبارات برای بحث حفاظت و دیگر روش ها هزینه شد و برای سال سوم سازمان برنامه اعتباری تخصیص ندادند و در حال رایزنی هستیم تا طرح اندک اعتبار دولتی داشته باشد تا بتوان زیرساخت ها و بحث های مشارکتی مردم، آموزش و ترویج عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت مربوط به سازمان منابع طبیعی است، افزود: سازمان منابع طبیعی متولی احصای آمار سایر دستگاه ها کردند، البته دستگاه های دیگر همچون وزارت راه، وزارت نفت، وزارت صمت، شهرداری و هلال احمر جزء این طرح هستند تا کمک کنند طرح زودتر عملیاتی شود.

احمدی با بیان اینکه طرح کاشت یک میلیارد مطابق با تعهدات پیش رفته است، گفت: عرصه کافی برای طرح کاشت یک میلیارد درخت وجود دارد و از طرفی با توجه به تغییرات اقلیم کارهای جنگل کاری و آبخیزداری مولفه بسیار مهم است که باید در این طرح اجرا شود تا بحث کمبود آب رفع کنیم. همچنین در فصل پاییز باید نهال ها کاشته شود تا در فصل پاییز و زمستان و بهار بیشترین استفاده را از بحث بارش داشته باشیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه تدابیر لازم برای مقابله با تغییرات اقلیم اتخاذ شده است، تصریح کرد: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، نهضت طرح کاشت درخت باید با جدیت ادامه یابد و این ۴ سال بدنبال محک زدن توان دستگاه ها و مردم و ظرفیت کشور بودیم، براساس برآورد موسسه تحقیقات جنگل ها تنها برای زراعت چوب ۹۲۰ هزارتن ظرفیت در کشور داریم که این امر نشان می دهد کاشت یک میلیارد درخت برای ۴ سال بسیار اندک است.

مجری طرح کاشت یک‌میلیارد درخت با بیان اینکه ۳۰ درصد طرح کاشت یک‌میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد، گفت: در بحث زراعت چوب اقدامات خوبی در حوزه تولید نهال، کاشت، مراقبت و نگهداری با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود و تنها بخشی نهال رایگان به مجریان طرح می دهیم و خوشبختانه اقدامات خوبی در این خصوص وجود دارد که با استمرار این روند طی ۵ تا ۱۰ سال اینده می توان از واردات چوب بی نیاز شد.گفتنی است متقاضی برای طرح زراعت چوب به بالای ۵۰ درصد رسیده که براین اساس نیمی از طرح را با استفاده از آب پساب، آب خاکستری و شیوه های نوین کاشت و آبیاری انجام داد.