لاپید با انتقاد شدید از نتانیاهو، توافق نظامی آمریکا و قطر را که پس از حملات اسرائیل به دوحه امضا شد، یک شکست سیاسی غیرقابل تصور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یائیر لاپید، سرکرده مخالفان نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل امروز حمله‌ای شدید علیه بنیامین نتانیاهو انجام و توضیح داد که حمله شکست‌خورده به دوحه و رفتار غیرمسئولانه کابینه منجر به فروپاشی جایگاه این رژیم تروریستی شده است.

یائیر لاپید گفت: «برای سال‌ها، اسرائیل تنها نامزد در خاورمیانه برای یک توافقنامه دفاعی با آمریکا بود، سپس ترامپ یک توافقنامه دفاعی و همکاری با قطر را اعلام کرد.»

او افزود: «این یک شکست سیاسی در مقیاسی غیرقابل تصور از سوی کابینه نتانیاهو است. همچنین حمله شکست‌خورده به دوحه، رفتار غیرمسئولانه و چشم‌انداز سیاسی صفر، همگی منجر به فروپاشی جایگاه منحصر‌به‌فرد اسرائیل در آمریکا و شکست موفقیت دیپلماتیک شده است.

لاپید همچنین گفت: « در قطر، دو سال پیش حتی نمی‌توانستند چنین چیزی را رویا ببینند. این کابینه ما را از فاجعه‌ای به فاجعه‌ای دیگر می‌کشاند. در عرصه سیاسی، این چیزی جز تحقیر نیست.»

در همین حال، نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسبق رژیم تروریستی اسرائیل، در واکنش به تعهد آمریکا برای تضمین امنیت قطر گفت: «تعهد دفاعی آمریکا به قطر یک فاجعه سیاسی خطرناک است و سال‌های طولانی بر اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت، زیرا موازنه قوا در خاورمیانه را به نفع اسرائیل تغییر نمی‌دهد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته فرمانی اجرایی صادر کرد که در آن آمریکا متعهد شد امنیت دولت قطر را تضمین کند، از جمله استفاده از نیروی نظامی در صورت حمله به این کشور، که این اقدام پس از حملات اسرائیل به دوحه در ماه گذشته صورت گرفت.

این فرمان اجرایی از وزیر جنگ آمریکا خواست تا با مقامات ارشد هماهنگی کند تا برنامه‌های اضطراری مشترکی با قطر حفظ شود و «پاسخ سریع و هماهنگ به هرگونه تجاوز خارجی علیه این کشور حاشیه خلیج فارس» را تضمین کند.

منبع: آر تی

