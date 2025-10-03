باشگاه خبرنگاران جوان - زلزله‌ای به قدرت ۵.۳ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۵ دقیقه بامداد جمعه ۱۱ مهر زواره از توابع اصفهان را لرزاند.

این زمین لرزه در تهران و قم نیز احساس شد.

همچنین پس لرزه ۳.۱ ریشتری نیز در ۱۲ دقیقه بامداد در زواره رخ داد.

۱۲ تیم ارزیاب به محل زلزله زواره اردستان اعزام شدند

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق اطراف و روستا‌ها برای ارزیابی خسارات احتمالی زلزله زواره اردستان اعزام شدند.

منصور شیشه فروش افزود: تاکنون یک پس لرزه به بزرگی ۳ و یک دهم در مقیاس ریشتر در همان کانون گزارش شده است.

وی با اشاره به این که خسارات احتمالی این زمین‌لرزه در حال بررسی است گفت: زمین‌لرزه اصلی در ۱۰ شهرستان از جمله شهر اصفهان احساس شد و به‌صورت تکان و لرزش در ساختمان‌ها گزارش گردید.

وقوع پنج پس‌لرزه پس از زمین‌لرزه اصلی در شمال شرق زواره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع پنج پس‌لرزه پس از زمین‌لرزه اصلی در شمال‌شرق زواره خبر داد و گفت: تیم‌های ارزیاب همچنان در حال بررسی شرایط منطقه هستند.

منصور شیشه‌فروش اظهار داشت: پس از زمین‌لرزه اصلی در شمال‌شرق زواره، تاکنون پنج پس‌لرزه در این منطقه ثبت شده است.

وی افزود: بزرگی این پس‌لرزه‌ها به ترتیب ۲.۳ دهم، ۳، ۲.۹ دهم، ۳.۱ دهم و ۱.۶ دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) گزارش شده است.

وی ادامه داد: تیم‌های ارزیاب مدیریت بحران از لحظه وقوع زمین‌لرزه در منطقه حضور یافته و همچنان در حال بررسی شرایط و پیامد‌های احتمالی این رخداد هستند.

خسارت جانی و مالی در زلزله زواره گزارش نشد

رئیس جمعیت هلال احمر اردستان گفت: پس از وقوع زمین‌لرزه در منطقه زواره، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر و نیرو‌های شهرداری و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.

علی زارعی بامداد اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام وقوع زلزله، عوامل امدادی جمعیت هلال‌احمر اردستان و دفتر نمایندگی زواره به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: علاوه بر نیرو‌های محلی، یک خودروی امدادی نیز از سوی مرکز استان و از پایگاه ظفرقند به منطقه اعزام شد تا عملیات پشتیبانی و ارزیابی دقیق‌تر انجام شود.

زارعی گفت: در این عملیات، عوامل امدادی هلال‌احمر در کنار نیرو‌های شهرداری و آتش‌نشانی زواره حضور داشتند و به همراه شهردار وضعیت منطقه را بررسی کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اردستان خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.