کریما گفت: کمیته مسکن در دولت چهاردهم تشکیل شده و تاکنون اعطای زمین و واحد مسکونی به ۲ هزار و ۵۰۰ نخبه در دستورکار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید کریما شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی نخبگان و گرامیداشت هفته جهانی انرژی اتمی اظهار کرد: تامین مسکن از مهمترین دغدغه‌های نخبه‌های جوان کشور است و از ابتدای کار دولت چهاردم برای رفع این دغدغه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: چند وزارتخانه برای اجرایی شدن ماده هشت مصوبه هیات وزیران درباره مسکن نخبگان تشکیل و امید‌ها برای تامین مسکن نخبگان دوچندان شده است.

کریما به اهمیت حل مساله مسکن به صورت ملی و با استفاده از ظرفیت‌های استانی اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از روش‌های متنوع در تامین زمین و ساخت و ساز و همچنین همکاری ویژه استاندارها، تخصیص مسکن برای نخبگان با شتاب قابل قبولی در حال پیشرفت است.

وی تاکید کرد که با تشکیل کمیته ویژه مسکن در بنیاد ملی نخبگان در دولت چهاردهم، تلاش‌ها برای رفع این مشکل اساسی ادامه دارد و امید است که با همکاری‌های بیشتر، شرایط بهتری برای نخبگان جوان فراهم شود.

تامین زمین برای نخبگان در اولویت

استاندار خراسان‌شمالی نیز تاکید کرد که تامین زمین برای نخبگان در اولویت قرار دارد و دولت درصدد است این امر را هر چه زودتر انجام شود.

بهمن نوری در خصوص جایگاه علم در اسلام، گفت: علم و دانش فضیلتی بزرگ از جانب پروردگار به انسان است که موجب برتری او شده و راه رسیدن به تعالی و پیشرفت، علم است.

وی با اشاره به اینکه هیچ پیشرفتی در دنیا بدون علم و دانش رخ نداده، به زندگی شهید چمران اشاره کرد و افزود: آنچه در زندگی ایشان می‌بینیم، تلفیق دین و دانش است؛ الگویی که اگر امروز نیز مبنا قرار گیرد، می‌تواند نجات‌بخش جوامع باشد.

وی همچنین تصریح کرد که با توجه به نقش نخبگان در پیشبرد اهداف علمی، فناورانه و اقتصادی کشور و استان، باید شرایطی فراهم شود تا این سرمایه‌های انسانی بتوانند در مناطق خود بمانند و به‌صورت اثرگذار فعالیت کنند.

دهم مهرماه، سالروز ولادت شهید دکتر مصطفی چمران، نخبه علمی-چریکی کشورمان و اولین دانشمند هسته‌ای شهیدِ انقلاب اسلامی، به‌عنوان روز ملی نخبگان توسط شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شد و پس از ابلاغ توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی کشور قرار گرفت.