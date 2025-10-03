باشگاه خبرنگاران جوان - طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان به منظور ارزیابی جامع وضعیت جسمانی و شناختی نوآموزان در بدو ورود به نظام آموزشی است که شامل معاینات تخصصی بینایی، شنوایی، قد و وزن، و همچنین ارزیابی آمادگی تحصیلی و غربالگری اختلالات رشدی است.

سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ، با بیان اینکه امسال طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود سال آتی از ۲۰ شهریور ماه آغاز شده است گفت: تلاش می‌کنیم طرح سنجش از چهار سالگی انجام شود تا مداخلات زودتر صورت گیرد و برای ورود به پایه اول ابتدایی نماند.

وی با بیان اینکه درخواست داریم اولیا به پایگاه‌های مراکز جامع مراجعه و نوبت گیری کنند تا کار‌های سنجش نوآموزان برای سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلیشان را انجام دهند افزود: بناست طرح سنجش تا دی ماه تمام شود. پیش بینی شده ۲ میلیون نوآموز سنجش شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: در مراکز جامع به بحث اختلالات یادگیری و دیرآموزی توجه بیشتری می‌شود.

ثبت‌نام سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا پایان تیرماه بود و والدین می‌توانستند با ورود به سامانه «سیرت۲» فرآیند نوبت‌گیری الکترونیکی را انجام دهند.

امسال نیز والدین با مراجعه به سایت sirat ۲.medu.ir می‌توانند نوبت گیری سنجش فرزند خود را به صورت اینترنتی انجام و سپس گزینه "ورود با دولت من" را انتخاب و ادامه روند ثبت‌نام را انجام دهند.

قاسمی با بیان اینکه در بحث دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، نیاز است خیرین و بخش‌های مختلف برای کمک به این دانش‌آموزان در موضوع ساخت و ساز مدارس پای کار باشند گفت: در نهضت مدرسه سازی که تاکید رئیس جمهور است اقدامات بزرگی در دست انجام است، آموزش و پرورش استثنایی هم توجه ویژه دارد لذا از خیرین درخواست می‌شود حضور قوی تری برای تامین فضا‌های آموزشی، تجهیزاتی و توانبخشی این دانش‌آموزان داشته باشند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی به عنوان تخصصی‌ترین بخش آموزش و پرورش کشور، نیازمند توجه دانشگاه‌ها، نهاد‌های علمی و بسیاری از اساتید است افزود: تقاضا داریم به ما کمک کنند تا آموزش و پرورش استثنایی بتواند ماموریت‌هایش را انجام دهد.

منبع: ایسنا