ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرش طول در رده چهارم جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان  هند ۲۰۲۵، امروز (جمعه)، علی الفت‌نیا ملی‌پوش کشورمان در ماده پرش طول کلاس T۳۷ به مصاف حریفان خود رفت و حرکت اول و سوم او با خطا همراه شد.

ملی‌پوش کشورمان در دیگر پرش‌های خود به ترتیب رکورد‌های ۶.۲۳ متر، ۶.۱۰ متر، ۶.۳۱ متر و ۶.۳۵ متر را ثبت کرد و با بهترین رکورد خود ۶.۳۵ متر در جایگاه چهارم ایستاد.

در این ماده حریفی از مالزی نیز رکورد ۶.۳۵ متر را ثبت کرد، اما به دلیل رکورد‌های بهتر در پرش‌های قبلی در رده سوم ایستاد.

کاروان کشورمان تاکنون ۳ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، ۲ مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.

برچسب ها: مسابقات پارادومیدانی ، پارادوومیدانی قهرمانی
خبرهای مرتبط
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ ضرب نخستین طلای بانوان توسط صالحی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛
صفرزاد یک صدم ثانیه کم آورد و نقره گرفت
مدال برنز قهرمانی جهان به زینب مرادی رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
آخرین اخبار
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ
اعتراض استقلال به دادگاه عالی ورزش برای تجدید نظر در حکم منتظر محمد
ساپینتو ماندنی شد
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
صعود ۹ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان در رنکینگ جهانی
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
هاشمیان: هدفمان پیروزی در خانه برابر گل گهر است/ در آینده بازیکن برای ترمیم تیم می‌گیریم
لغو بازی ملوان - خیبر به دلیل آب گرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران
صعود سینا ولی‌زاده به رنکینگ ۱۳ جهانی پاکت بیلیارد
برد قاطعانه دختران والیبال ایران برابر تاجیکستان
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
تحلیلی بر محرومیت ۲ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال
عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند
پیروزی پرگل دختران استقلال در لیگ فوتسال
از توصیه پروین به درویش تا اخراجی عجیب در فوتبال انگلیس + فیلم
فیفا فورا درباره عدم صدور ویزا برای «تاج» و «قلعه‌نویی» ورود کند
اسطوره کشتی جهان: تمرینات فشرده و تعهد کشتی‌گیران ایرانی رمز موفقیت آنهاست
پشت پرده بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال چه بود؟
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
سایت پرتغالی: ساپینتو دوئل آسیایی را به ناندینیو باخت
زمان برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون والیبال مشخص شد
اعلام اسامی کمانداران اعزامی به مسابقات بین‌المللی ارمنستان
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا