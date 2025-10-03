باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده در «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر قرار دارد. دولت او این اطلاعیه را پس از حملات اخیر به قایق‌ها در سواحل ونزوئلا منتشر و برای کنگره ارسال کرد.

این نامه — که نسخه‌ای از آن روز پنجشنبه به دست خبرگزاری فرانسه آمده — به عنوان توجیه قانونی برای حداقل سه حمله اخیر در آب‌های بین‌المللی طراحی شده که دست‌کم ۱۴ کشته بر جای گذاشته است.

دولت ترامپ در میانه تنش‌های فزاینده با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، چندین کشتی نظامی به دریای کارائیب اعزام کرده تا با قاچاقچیان مواد مخدر مقابله کند.

حملات اخیر آمریکا قایق‌هایی را که حامل مواد مخدر در سواحل ونزوئلا بودند، هدف قرار داده است، اما کارشناسان حقوقی در مورد قانونی بودن اقدامات واشنگتن تردید دارند.

ونزوئلا روز پنجشنبه گفت که «یک تجاوز غیرقانونی» توسط پنج جنگنده آمریکایی که «۷۵ کیلومتر از سواحل ما پرواز می‌کردند» را شناسایی کرده است. «ولادیمیر پادریونو»، وزیر دفاع، این پرواز‌ها را یک «تحریک» و یک «تهدید برای امنیت ملی ما» محکوم کرد.

در همین حال، یک بیانیه دولتی، ایالات متحده را به نقض قوانین بین‌مللی و به خطر انداختن هوانوردی غیرنظامی در دریای کارائیب متهم کرد.

ترامپ ماه گذشته به عنوان بخشی از بزرگترین استقرار نظامی در این منطقه در بیش از سه دهه، ۱۰ فروند هواپیمای اف-۳۵ را به پورتوریکو — یک قلمرو آمریکایی در کارائیب — اعزام کرد. او همچنین هشت کشتی جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را به عنوان بخشی از یک عملیات اعلامی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سراسر کارائیب به ایالات متحده به این منطقه فرستاد.

پس از آنکه ماه گذشته دو هواپیمای نظامی ونزوئلا بر فراز یک شناور دریایی آمریکایی پرواز کردند، ترامپ به کاراکاس هشدار داد که در صورت تکرار چنین حادثه‌ای، هواپیماهایش «سرنگون خواهند شد.» مادورو نیز ترامپ را به تلاش پنهانی برای ایجاد تغییر جکومت متهم کرده است.

منبع: