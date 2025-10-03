دادستان عمومی و انقلاب تهران از اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی در زندان قزلحصار با اعمال عفو و مساعدت خیرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران  جوان - علی صالحی اظهار کرد: در جلسه فوق‌العاده شورای طبقه‌بندی با حضور معاونین دادستانی و قضات ناظر بر اجرای احکام زندان، در زندان قزلحصار تهران تشکیل و وضعیت ۲۳۷ نفر از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و منتهی به آزادی این افراد شد.

وی افزود: با مساعدت خیرین و تأمین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، مقدمات آزادی هفت نفر از محکومان مالی که به دلیل عدم توانایی در رد مال ناشی از جرم در زندان بودند، با پرداخت رد مال ناشی از جرم، فراهم شد و این افراد به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

صالحی اضافه کرد: در این جلسه درخواست تعدادی از محکومان برای بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی (اشتغال در خارج از زندان، آزادی مشروط، استفاده از پابند الکترونیکی و...) نیز مطرح شد که در حال بررسی توسط شورای طبقه‌بندی و اقدامات قانونی است.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: دادستان تهران ، زندان قزلحصار ، زندانیان
خبرهای مرتبط
دستور دادستانی تهرانی برای تعیین تکلیف پارکینگ‌های متخلف تا پایان مهرماه
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پلیس راهور: افزایش تصادفات در تهران نگران‌کننده است
آخرین اخبار
پلیس راهور: افزایش تصادفات در تهران نگران‌کننده است
کاهش میزان سرقت‌ها/ اراذل و اوباش منتظر ضرب شست پلیس باشند
جمع‌آوری معتادین متجاهر از نقاط آسیب خیز و پر تردد تهران توسط اداره بازرسی پلیس
اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی زندان قزلحصار 
سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی؛ تسریع روند‌های قضایی و کاهش مراجعات حضوری
پلیس راه: احتمالا خستگی و خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در فیروزکوه بوده است
پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد
روز سالمندان؛ فرصتی برای توجه به نسل طلایی جامعه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در روز جمعه ۱۱ مهرماه
کیفیت هوای تهران قابل قبول است