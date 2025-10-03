دادستان عمومی و انقلاب تهران از اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی در زندان قزلحصار با اعمال عفو و مساعدت خیرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی اظهار کرد: در جلسه فوق‌العاده شورای طبقه‌بندی با حضور معاونین دادستانی و قضات ناظر بر اجرای احکام زندان، در زندان قزلحصار تهران تشکیل و وضعیت ۲۳۷ نفر از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و منتهی به آزادی این افراد شد.

وی افزود: با مساعدت خیرین و تأمین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، مقدمات آزادی هفت نفر از محکومان مالی که به دلیل عدم توانایی در رد مال ناشی از جرم در زندان بودند، با پرداخت رد مال ناشی از جرم، فراهم شد و این افراد به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

صالحی اضافه کرد: در این جلسه درخواست تعدادی از محکومان برای بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی (اشتغال در خارج از زندان، آزادی مشروط، استفاده از پابند الکترونیکی و...) نیز مطرح شد که در حال بررسی توسط شورای طبقه‌بندی و اقدامات قانونی است.

منبع: قوه قضاییه