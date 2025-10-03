باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، در دیدار با جمعی از اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر با اشاره به شکلگیری این نهاد غیردولتی به عنوان یک تشکل اسلامی و با حضور نیروهای انقلابی و مسلمان تأکید کرد: خانه کارگر نقشی مهم و محوری در حمایت از اقشار آسیبپذیر و کارگران زحمتکش دارد که در تمامی صحنهها در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقشی اساسی و محوری داشته است و تاکنون به این جایگاه هیچ آسیبی وارد نشده است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: بسیاری از جریانات تلاش کردند که خانه کارگر در مقابل نظام قرار گیرد، اما به دلیل حضور نیروهای متدین، دلسوز و بااشراف به شرایط کشور و جامعه، خانه کارگر به دنبال مطالبهگری حقوق کارگران بود و با هیچ دولتی تعارف نکرد، اما در عین حال نیز شرایط کشور را به خوبی درک کرده است.
عارف با اشاره به جایگاه ارزشمند خانه کارگر در بین کارگران تصریح کرد: جریانات مخالف نتوانستند خدشهای به عملکرد خانه کارگر وارد کنند و در عین حال جایگاه بالایی در نظام اسلامی، دولت و حکومتها در طول سالیان گذشته داشت که این جایگاه ایجاب میکند رابطه دولت با خانه کارگر نزدیکتر باشد تا مشکلات کشور را در کنار یکدیگر حل کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت همراهی و همکاری خانه کارگر با بدنه دولت برای حل مشکلات کارگران و اقشار آسیب پذیر به عنوان صاحبان اصلی انقلاب تصریح کرد: اولویت اول دولت توجه به اقشار آسیب پذیر است که خانه کارگر به عنوان حلقه وصل و واسط کارگران و حکومت باید وظایف و نقش خود را در این راستا به خوبی انجام دهد.
عارف خاطرنشان کرد: خانه کارگر میتوانست در طول دهههای گذشته به دنبال پیگیری مطالبات خود با برخی اقدامات باشد، اما شهادت میدهیم که خانه کارگر در طول ۴ دهه گذشته با ایفای نقش محوری و مؤثر، مطالبات کارگران را با درک شرایط کشور پیگیری کرد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: باید ارتباط دولت و خانه کارگر بیش از گذشته نزدیکتر شود تا اعضاء این سازمان مهم در جریان برنامههای دولت قرار گیرند و همچنین با جمعبندی نظرات و ارائه پیشنهادات آنان به دولت در پیشبرد برنامهها کمک شود.
عارف با اشاره به شرایط روی کار آمدن دولت وفاق ملی ادامه داد: دولت چهاردهم با جنگیترین شرایط نسبت به سایر دولتها آغاز به کار کرد، اما تا امروز اجازه ندادیم این فضای جنگی به جامعه منتقل شود و تلاش کردیم که مردم احساس آرامش کنند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: پیگیری راهبرد حفظ آرامش جامعه در دولت و نقش آفرینی و وفاق مردم به این مهم منجر شد که در جنگ ۱۲ روزه آرامشی در بازار کالاهای اساسی حاکم بود و مردم خرید عادی خود را از فروشگاهها داشتند که این نشانگر عظمت و باور عمومی مردم به شعار وفاق ملی است.
وی با تأکید بر اینکه امروز بیش از گذشته به فضای آرام جامعه نیاز داریم اضافه کرد: دولت در اواسط آذر ماه سال گذشته برنامه اداره کشور در شرایط جنگی را تدوین کرد که در جنگ ۱۲ روزه با اقداماتی همانند تفویض اختیارات به استانداران و همچنین ترخیص کالاها با سرعت بالا از گمرکات و مبادی ورودی کشور، برنامه اداره کشور به سرعت تغییر کرد تاجاییکه با فعال شدن گمرکات و بنادر، کالاها با سرعت دو و نیم برابر شرایط عادی تخلیه شد که این ظرفیت مردم و نحوه اداره کشور را نشان میدهد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت نقش تعاونیها و بخش خصوصی در اداره کشور به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب با راهبرد تمرکز دولتی دچار اشتباه شدیم، تصریح کرد: با توجه به شعارهای انقلاب که بخشی از هویت جمهوری اسلامی است، باید آمادگی رودروریی در برابر توطئههای بدخواهان و دشمنان را حفظ میکردیم و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدیم که باید به تعاونیها و بخش خصوصی میدان دهیم.
عارف ادامه داد: باید زنجیره تأمین و تولید کالاها به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به عهده بخش خصوصی باشد و از انحصار چند سازمان کاسته شود که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با اعضاء هیئت دولت در رقابتی کردن تولید و تأمین کالاها تأکید کردند.
معاون اول رئیسجمهور افزود: تعاونیها باید امکانات خود را بررسی کنند که اولا پس از تأمین کالاهای مورد نیاز کارگران و اقشار آسیبپذیر، آیا فراتر از تأمین کالاها برای این بخشها سهمی برای رفع نیازهای دیگر اقشار جامعه قائل هستند یا خیر؟
عارف همچنین با قدردانی از فعالیتهای بینالمللی خانه کارگر بر گسترش نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کار برای آموزشهای مهارتی به کشورهای منطقه، آفریقایی و عضو اتحادیه اوراسیا تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تأکید بر تعامل دولت با بدنه جامعه از طریق تشکلها و نهادهای مردمی همانند خانه کارگر بیان کرد: مطمئن هستیم با اتکاء به جوانان و تشکلها میتوانیم بر این مشکلات فائق شویم و از تشکلها و سازمانهای مردم نهاد همانند خانه کارگر میخواهیم که به دولت برای اطلاعرسانی به مردم از شرایط کشور کمک کنند. مطمئن هستیم مردم فهیم ایران با درک و آگاهی از شرایط کنونی حتما با دولت همراهی میکنند و نباید اجازه دهیم رسانههای معاند و دشمنان با تبلیغات مسموم و جوسازی علیه نظام و کشور فضاسازی کنند.
عارف با تأکید بر اینکه وظیفه دولت و حاکمیت تضمین تثبیت قیمتها و بهبود معیشت مردم در هر شرایطی است ادامه داد: راهبرد دولت چهاردهم پایداری و ثبات قیمتی و بهرهگیری از ظرفیتهای فروشگاههای زنجیرهای در کنار تعاونیها برای ارائه کالاهای مورد نیاز برای مصرفکننده نهایی است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فضاسازیهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، حضور دبیرکل خانه کارگر ایران به عنوان نائبرئیس کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری فرصتی مناسب برای مقابله با ایرانهراسی و نشان دادن دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از کارگران و اقشار آسیبپذیر است.
عارف همچنین از مقابله و برخورد جدی با احتکار، کمفروشی و گرانفروشی به عنوان راهبرد مهم دولت در حمایت از دهکهای پایینی جامعه یاد و بر ضرورت توجه و اجرایی کردن راهکارهای خانه کارگر برای حل مسکن کارگری با توجه به امکانات دولت تأکید کرد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در ابتدای این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای دولت و نقش اثرگذار معاون اول رئیسجمهور در مدیریت اجرایی کشور از آمادگی خانه کارگر برای کمک به پیشبرد اهداف دولت خبر داد.
اعضای هیات اجرایی خانه کارگر نیز در این نشست صمیمی به بیان نظرات، دیدگاهها و راهکارهای خود برای حل مسائل کارگران از جمله توجه به معیشت، تسهیل ورود کالاهای اساسی به تعاونیها، تقویت کالابرگ، احیای بن کارگری، ساخت مسکن کارگری، حل مشکلات مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای کارگری و تقویت و حمایت از رسانههای مرتبط با پوشش اخبار کارگران ارائه کردند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت