تنیسور‌های برتر به مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی و فینال دونفره تور جهانی جوانان راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برگزاری هفته دوم مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال در زمین‌های مرکز ملی تنیس، تیم‌های راه یافته به فینال و همچنین نفرات صعود کننده به مرحله نیمه نهایی معرفی شدند.

در پایان روز ششم نتایج زیر بدست آمد:

آیریک عابدین زاده – راستین اکبری (۷-۶،۴-۶،۴-۶ عابدین زاده)
کیارش صادقی – مانی ملاعسگری (۵-۷ و ۵-۷ صادقی)
علیرضا مقدسی – رادین فهیمی (۶-۴،۶-۷،۳-۶ مقدسی)
سام عطاران – دانیال مشتاقی فر (۱-۶ و‌۵-۷ مشتاقی فر)

در بخش دختران:
کیمیا کمالیان – ال آی حلاجی زحمتکش (۳-۶ و ۰-۶ حلاجی)
آیلار بدرلو – زهرا ملک پور افشار (۰-۶،۶-۱، ۳-۶ بدرلو)
ملینا عباس زاده – گلنسا اکبری (۳-۶ و ۲-۶ اکبری)
آوین عظیم زاده – سارینا داوری (۶-۳، ۰-۶،۵-۷ عظیم زاده)

در بخش دونفره این مسابقات نیز در بخش پسران تیم‌های آیریک عابدین زاده- دانیال مشتاقی فر و سام عطاران -مانی ملاعسگری به فینال رسیدند و در بخش دختران تیم‌های آیلار بدرلو – کیمیا کمالیان و ملینا عباس زاده – سارینا اخوان راهی دیدار پایانی شدند. این بازی‌ها امروز با برگزاری ۶ دیدار ادامه میابد تا تکلیف تیم‌های قهرمان و فینالیست‌های انفرادی مشخص شود.

این مسابقات از ۵ تا ۱۲ مهر ماه در زمین‌های مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

سرداوری این مسابقات بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابت‌ها را مدیریت می‌کند.

برچسب ها: فدراسیون تنیس ، تنیس ، تنیس جوانان
خبرهای مرتبط
نفرات برتر مسابقات‌ام‌اس و استعدادیابی کشوری در بخش دختران معرفی شدند
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
تورجهانی تنیس جوانان؛ مشتاقی‌فر و اخوان قهرمان شدند
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
حریفان ایران در تنیس بین‌قاره‌ای مشخص شدند
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
آخرین اخبار
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ
اعتراض استقلال به دادگاه عالی ورزش برای تجدید نظر در حکم منتظر محمد
ساپینتو ماندنی شد
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
صعود ۹ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان در رنکینگ جهانی
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
هاشمیان: هدفمان پیروزی در خانه برابر گل گهر است/ در آینده بازیکن برای ترمیم تیم می‌گیریم
لغو بازی ملوان - خیبر به دلیل آب گرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران
صعود سینا ولی‌زاده به رنکینگ ۱۳ جهانی پاکت بیلیارد
برد قاطعانه دختران والیبال ایران برابر تاجیکستان
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
تحلیلی بر محرومیت ۲ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال
عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند
پیروزی پرگل دختران استقلال در لیگ فوتسال
از توصیه پروین به درویش تا اخراجی عجیب در فوتبال انگلیس + فیلم
فیفا فورا درباره عدم صدور ویزا برای «تاج» و «قلعه‌نویی» ورود کند
اسطوره کشتی جهان: تمرینات فشرده و تعهد کشتی‌گیران ایرانی رمز موفقیت آنهاست