باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برگزاری هفته دوم مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال در زمین‌های مرکز ملی تنیس، تیم‌های راه یافته به فینال و همچنین نفرات صعود کننده به مرحله نیمه نهایی معرفی شدند.

در پایان روز ششم نتایج زیر بدست آمد:

آیریک عابدین زاده – راستین اکبری (۷-۶،۴-۶،۴-۶ عابدین زاده)

کیارش صادقی – مانی ملاعسگری (۵-۷ و ۵-۷ صادقی)

علیرضا مقدسی – رادین فهیمی (۶-۴،۶-۷،۳-۶ مقدسی)

سام عطاران – دانیال مشتاقی فر (۱-۶ و‌۵-۷ مشتاقی فر)

در بخش دختران:

کیمیا کمالیان – ال آی حلاجی زحمتکش (۳-۶ و ۰-۶ حلاجی)

آیلار بدرلو – زهرا ملک پور افشار (۰-۶،۶-۱، ۳-۶ بدرلو)

ملینا عباس زاده – گلنسا اکبری (۳-۶ و ۲-۶ اکبری)

آوین عظیم زاده – سارینا داوری (۶-۳، ۰-۶،۵-۷ عظیم زاده)

در بخش دونفره این مسابقات نیز در بخش پسران تیم‌های آیریک عابدین زاده- دانیال مشتاقی فر و سام عطاران -مانی ملاعسگری به فینال رسیدند و در بخش دختران تیم‌های آیلار بدرلو – کیمیا کمالیان و ملینا عباس زاده – سارینا اخوان راهی دیدار پایانی شدند. این بازی‌ها امروز با برگزاری ۶ دیدار ادامه میابد تا تکلیف تیم‌های قهرمان و فینالیست‌های انفرادی مشخص شود.

این مسابقات از ۵ تا ۱۲ مهر ماه در زمین‌های مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

سرداوری این مسابقات بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابت‌ها را مدیریت می‌کند.