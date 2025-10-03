باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای «الف... امنیت»، «پس از فروش»، «مواجهه»، «لارو»، «خوره» و «مانگرو» از شنبه، ۱۲ مهر تا پنج شنبه، ۱۷ مهر روی آنتن شبکه نمایش میروند.
«الف... امنیت» به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه کنندگی سید هاشم موسوی شنبه ۱۲ مهر ماه روانه آنتن میشود. این فیلم درباره فردی به نام جمشید معروف به کافر است که کارهای خلاف زیادی انجام داده به صورت زنده تصویر سرقت از یک صرافی را از طریق شبکههای اجتماعی در اینترنت پخش میکند. پلیس به دنبالشان است و آنها مجبور میشوند که برای فرار وارد یک مدرسه شوند. سرگرد برازنده هم که برای مذاکره با مدیر مدرسه به آنجا رفته است در داخل مدرسه با چند دانش آموز گروگان گرفته میشود و... علیرضا جلالی تبار، علیرضا زمانی نسب، حمیدرضا هدایتی و علیرضا مهران در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
فیلم «پس از فروش» به کارگردانی مجید توکلی و تهیهکنندگی سید علی احمدی یکشنبه ۱۳ مهر ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نمایش میرود «پس از فروش» قصه قاچاق بزرگ لوازم خانگی است و بر اساس یک پرونده واقعی نوشته و ساخته شده است. وحید آقاپور، شهرزاد کمالزاده، میثاق زارع، محمدرسول صفری، هومن رهنمون، حمیدرضا معدنکن، صابر ناصری، فاطمه درباری، امیر تبریزی و مسعود چوبین در این فیلم ایفای نقش میکنند.
فیلم «مواجهه» به کارگردانی رضا دادویی و تهیهکنندگی سعید الهی ساعت ۱۹ دوشنبه ۱۴ مهر ماه پخش میشود. این فیلم روایت داستان زندگی یک مامور راهنمایی رانندگی است که درگیر پرونده قتل و کلاهبرداری میشود. در این فیلم چهرههایی، چون علیرضا جلالی تبار، رحیم نوروزی و حمید ابراهیمی در کنار بازیگرانی، چون الهه حسینی، میثم درویشان پور، هومن رستگار، سام دانشور، حمیدرضا فراهانی، الهه افشاری، وحید فریدآذر، محمدرضا میرحسینی، ندا مقصودی، علیرضا درویش نژاد، امیر رضایی و…به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «لارو» به کارگردانی علی نسایی و تهیهکنندگی مسعود رجبیان سه شنبه، ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۹ پخش میشود. فیلم «لارو» درباره یکی از افسران امنیت اقتصادی با نفوذ در قالب پوششی، موفق به کشف یکی از پروندههای بزرگ فساد اقتصادی میشود. رضا اخلاقی راد، فرید قبادی، احسان الله امانی، الهام نامی و ... از بازیگران این فیلم هستند.
فیلم «خوره» به کارگردانی و تهیهکنندگی سعید زمانیان چهارشنبه، ۱۶ مهرماه ساعت ۱۹ روی آنتن میرود. «خوره» داستان زندگی یک کارآگاه پلیس به نام احمد ناصحی را روایت میکند که در زندگی شخصی دچار مشکلاتی است و درگیر حل معمای پیچیده یک پرونده قتل میشود. علیرضا ثانیفر، کیوان ساکتاف، محمد اشکانفر، مهدی حسامالذاکرین، سجاد حمیدیان، کوروش شادابفر، شیرین آقاکاشی، پردیس منوچهری، شهروز شهبازی، سوسن دین محمد، سامان مهکویه، مهرداد حسنی و نداقاسمی بازیگران این فیلم هستند.
فیلم «مانگرو» به کارگردانی مهدی صباغزاده پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۹ تماشایی میشود. این فیلم درباره مردی است که به درون یک باند قاچاق مواد مخدر نفوذ میکند. این در حالی است که خانواده و نزدیکانش خیال میکنند او به نیروی انتظامی خیانت کرده و ... فریبرز عربنیا و رامتین خداپناهی، عبدالرضا اکبری، جهانگیر الماسی، مینا نوروزی و میرمحمد تجدد دیگر بازیگران «مانگرو» هستند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما