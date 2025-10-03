باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «میخواستم بیشتر از یک شاهد باشم» با روایتی متفاوت از تشییع شهید مقاومت، روز جمعه ۱۱ مهر ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش میشود.
این مستند به روایت قیس قریشی و به تهیهکنندگی و کارگردانی محمد هادی نعمتالهی، با نگاهی متفاوت به تشییع شهید مقاومت به روایت قیس قریشی میپردازد.
در این مستند راوی در تلاش است تا در گفتوگو با شخصیتهای رسانهای لبنان، اینبار سید مقاومت را از زبان لبنانیها روایت کند.
اثر حاضر تلاش دارد صدای مردمی را که در هیاهوی زمانه نباید خاموش بماند، ضبط و ثبت کند.
بازپخش این مستند روز بعد، شنبه ۱۲ مهر ساعت ۸ صبح خواهد بود.
این اثر تولید مرکز مستند سوره است.