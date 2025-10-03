باشگاه خبرنگاران جوان- نماز جمعه این هفته کرمان به امامت حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، در مصلی امام علی (ع) با حضور پرشور نمازگزاران برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه اول با برشمردن ویژگی‌های انسان پرهیزگار، به نقش والدین در تربیت فرزندان از منظر قرآن کریم پرداخت و گفت: امیدواریم عمل ما نمایانگر تقوای ما باشد. وی با اشاره به تاثیر وراثت در انتقال خلق و خو به فرزندان، تاکید کرد: این تصور که سرنوشت هر فرد تنها در گرو وراثت است، با عقل تعارض دارد.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه انسان در دایره اختیار است و می‌تواند در خلق و خوی خود تغییر ایجاد کند، افزود: وراثت به صورت قطعی سرنوشت انسان را تعیین نمی‌کند. از این رو، والدین، مربیان و جامعه در تربیت ما تکلیف دارند.

وی با تاکید بر وظیفه پدر و مادر در مراقبت از رفتار خود و خودسازی برای فراهم کردن بستر مناسب برای تربیت فرزندان، اظهار داشت: والدین باید از بدو تولد فرزندان به دستورات دین برای تربیت فرزند عمل کنند و ابراز محبت به فرزندان، اولین وظیفه آنهاست تا برای فرزندان امنیت خاطر ایجاد شود.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه دوم با تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) و تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س)، به برکت حضور تاریخی حضرت معصومه (س) در ایران اشاره کرد و گفت: مشیت الهی این بود که با حضور حضرت معصومه (س)، قم مرکزیت خود را در نشر و گسترش فرهنگ دینی و اسلامی به محوریت اهل بیت (ع) به جهان عرضه کند.

وی افزود: امروز صدای امام خمینی (ره) که حرکت خود را در قم آغاز کرد، عالمگیر شده و مردم دنیا پیام امام راحل و ملت ایران را به خوبی دریافت کرده‌اند که این به برکت حضور حضرت معصومه (س) است.



امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز حماسه فلسطین، گفت: گرچه ملت فلسطین در این دو سال هزینه‌های سنگینی داده است، اما این حرکت آنچنان تاریخی و سرنوشت ساز بوده و ضربه‌ای به رژیم غاصب اسرائیل زده که قابل جبران نیست.

وی افزود: مردان مجاهد جهاد اسلامی و حماس و فلسطین قهرمان، در عین حال که مجروح هستند، سرفراز و مقاوم بوده و حرکتشان در حال پیشرفت است و جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است.



وی با انتقاد از جنایات آمریکا و اسرائیل در غزه و حق وتو ظالمانه آمریکا، افزود: پرونده سیاه جنایتکار آمریکا در افغانستان شاهد این ادعاست و ملت افغانستان به پیروزی رسید.



حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین با تبریک روز روستا و عشایر و روز نیروی انتظامی، از زحمات روستاییان و عشایر و فداکاری‌های نیروی انتظامی در برقراری امنیت کشور قدردانی کرد.



وی با اشاره به اقدام ناجوانمردانه سه کشور اروپایی در فعال کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، گفت: این اقدام بخشی از ماموریت جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی است و در راستای پیاده کردن همان اهدافی است که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دنبال می‌کرد.



امام جمعه کرمان با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سه عنصر رهبری عالیقدر، نیروهای مسلح و انسجام ملی باعث پیروزی شد، افزود: حرکت ناجوانمردانه این سه کشور اروپایی علیه ما، انسجام ملی را نشانه گرفته است تا با فشارهای اقتصادی، آن را خدشه‌دار کند.



وی با تاکید بر اینکه نوسانات بازار در روزهای اخیر ناشی از این تحریم‌ها نیست، بلکه اثر روانی این تصمیم است، اظهار داشت: این حرکت ناجوانمردانه کشورهای اروپایی فقط با هوشمندی و بی‌اعتنایی به آن است که می‌توانیم اثر آن را خنثی کنیم و از بین ببریم.



حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با بیان اینکه هر روز ما را در بخش اقتصادی تهدید می‌کردند و حالا آخرین ضربه را زدند، گفت: کشور باید در یک شرایط کاملاً دفاعی قرار بگیرد. همانطور که در بخش دفاع با اتکا بر دانشمندان داخلی، دفاع را به جایی رسانده‌ایم که بازدارندگی ایجاد کنیم، امروز رزمندگان در حوزه اقتصاد هم باید به رزمندگان در حوزه نظامی و دفاع اقتدا کنند و این کشور را در بخش اقتصادی آنچنان بی‌نیاز کنند که تهدید در این بخش هم تاثیری نداشته باشد.



وی در پایان تاکید کرد: این یک فرصت است برای آنکه بتوانیم از این پیچ تاریخی با تقویت اقتصادی کشور و ایران قوی را در همه عرصه‌ها رقم زدن عبور کنیم.



‏منبع: خبرگزاری صداو سیما