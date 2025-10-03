باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال برای حضور در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر با شرایطی ایده‌آل آماده می‌شود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در این مسابقه هیچ بازیکن محروم یا مصدومی در اختیار نخواهند داشت.

عارف غلامی، مدافع باتجربه استقلال که به دلیل ناآمادگی در دیدار اخیر مقابل المحرق بحرین در ترکیب تیم حضور نداشت، پیش‌بینی می‌شود برای بازی با چادرملو آماده باشد و بار دیگر جزء نفرات آبی‌پوشان قرار گیرد. روزبه چشمی نیز که پیش از دیدار آسیایی دچار مصدومیت خفیف شده بود، وضعیت خود را بهبود بخشیده و مشکلی برای همراهی تیم در این بازی ندارد.

دیدار حساس استقلال و چادرملو روز یکشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد. این مسابقه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ساپینتو برای جبران ناکامی‌های اخیر تیمش تلاش خواهد کرد و سه امتیاز این بازی می‌تواند جایگاه او روی نیمکت استقلال را تثبیت کند. برعکس، هر نتیجه‌ای جز پیروزی فشار‌ها را بر سرمربی پرتغالی افزایش داده و آینده نیمکت آبی‌پوشان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.